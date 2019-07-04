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Топ-менеджер итальянской Eni видит проблемы энергетического рынка в сокращении инвестиций185 words
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18:38 · Топ-менеджер итальянской Eni видит проблемы энергетического рынка в сокращении инвестиций185 words
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 18:38 Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni ("Эни") Клаудио Дескальци видит истоки нынешних проблем на энергетическом рынке и роста цен на энергоносители в значительном сокращении инвестиций upstream (этапы операций в нефтегазовой отрасли, которые включают разведку и добычу - прим. ТАСС). Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью в газете "Коррьере делла сера".
При этом Дескальци отметил, что несоответствие предложения и спроса, породившее кризис, носит глобальный характер и касается не только Европы. "Проблема в том, что инвестиции upstream, те, что ведут к большей продуктивности месторождений, претерпели значительные сокращения. К первому сокращению привело чрезмерное предложение в 2014 году. Тогда объемы инвестиций сократились с 850 млрд долларов до 350-400 млрд долларов в год. С тех пор инвестиции не наращивались на фоне опасений слишком высокого предложения. В результате пандемии инвестиции еще сократились", - сказал топ-менеджер.
По его мнению, "определенное замедление, вызванное пандемией, привело к тому, что сейчас те, кто должен гарантировать энергопоставки, не могут поддерживать требуемые темпы производства из-за недостаточных инвестиций в предыдущие годы". Дескальци также предвидит продолжение роста спроса на энергоносители ввиду прогнозируемого увеличения населения.