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На Украине отметили сокращение транзита нефтепродуктов
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 18:36 Транзит нефтепродуктов через Украину за десять месяцев сократился на 44 процента
Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тысячи тонн, сообщило профильное издание enkorr со ссылкой на исследование консалтинговой группы "А-95".
"В январе-октябре 2021 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года… Транзит дизельного топлива за десять месяцев снизился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,2 тыс. т, из которых 17,8 тыс. т - из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. т - из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т - из России в Польшу. Перевозки бензина в Молдову выросли на 48%, до 8,4 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1,2 тыс. т", - пишет издание.
В январе-октябре 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.