«Нефть России», 14.11.21, Москва, 18:36 Транзит нефтепродуктов через Украину за десять месяцев сократился на 44 процента



Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тысячи тонн, сообщило профильное издание enkorr со ссылкой на исследование консалтинговой группы "А-95".



"В январе-октябре 2021 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года… Транзит дизельного топлива за десять месяцев снизился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,2 тыс. т, из которых 17,8 тыс. т - из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. т - из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т - из России в Польшу. Перевозки бензина в Молдову выросли на 48%, до 8,4 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1,2 тыс. т", - пишет издание.



В январе-октябре 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561451/ Источник: РИА Новости ← РФ приветствует принятие на COP26 правил реализации Парижского соглашения Топ-менеджер итальянской Eni видит проблемы энергетического рынка в сокращении инвестиций185 words → Новости net.finam.ru