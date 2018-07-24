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РФ приветствует принятие на COP26 правил реализации Парижского соглашения
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 14:40 Принятие шестой статьи Парижского соглашение странами-участницами COP26 является основным достижением конференции, Россия приветствует этот результат, заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.
В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
"Основным достижением COP26 стало завершение разработки правил реализации Парижского соглашения, включая правила по общим временным срокам для определяемых на национальном уровне вкладов рыночным и нерыночным механизмам статьи 6 и транспарентности. Российская Федерация приветствует этот результат, который позволит в полной степени операционализировать Парижское соглашение спустя шесть лет после его принятия", - говорится в заявлении Эдельгериева, распространённом пресс-службой.