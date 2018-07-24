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Экология

РФ приветствует принятие на COP26 правил реализации Парижского соглашения

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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 14:40    Принятие шестой статьи Парижского соглашение странами-участницами COP26 является основным достижением конференции, Россия приветствует этот результат, заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.
 
В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26)​​​. Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
 
"Основным достижением COP26 стало завершение разработки правил реализации Парижского соглашения, включая правила по общим временным срокам для определяемых на национальном уровне вкладов рыночным и нерыночным механизмам статьи 6 и транспарентности. Российская Федерация приветствует этот результат, который позволит в полной степени операционализировать Парижское соглашение спустя шесть лет после его принятия", - говорится в заявлении Эдельгериева, распространённом пресс-службой.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561450/

Спецпосланник США заявил, что соглашение COP26 позволит избежать "климатического хаоса"
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РФ приветствует принятие на COP26 правил реализации Парижского соглашения

«Нефть России», 14.11.21, Москва, 14:40   Принятие шестой статьи Парижского соглашение странами-участницами COP26 является основным достижением конференции, Россия приветствует этот результат, заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.
 
В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26)​​​. Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
 
"Основным достижением COP26 стало завершение разработки правил реализации Парижского соглашения, включая правила по общим временным срокам для определяемых на национальном уровне вкладов рыночным и нерыночным механизмам статьи 6 и транспарентности. Российская Федерация приветствует этот результат, который позволит в полной степени операционализировать Парижское соглашение спустя шесть лет после его принятия", - говорится в заявлении Эдельгериева, распространённом пресс-службой.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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