Здравствуйте!
Сегодня 14 ноября 2021 года, воскресенье , 16:22:04 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    71.81 0    82.22 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1284.49 Мб информации:

  • 543644 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Экология

Спецпосланник США заявил, что соглашение COP26 позволит избежать "климатического хаоса"

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 14.11.21, Москва, 12:24    Джон Керри также отметил, что поддержал предложенную Индией формулировку "поэтапного сокращения" использования угля
 
Договоренности, включенные в итоговый документ 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), позволят международному сообществу избежать "климатического хаоса". Такое мнение высказал в субботу спецпосланник США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри, выступая на пресс-конференции в шотландском Глазго по итогам прошедшего форума.
 
"Я действительно считаю, что в результате этого решения и в результате заявлений, которые были сделаны в течение последних двух недель, мы на самом деле ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы избежать климатического хаоса и обеспечить чистый воздух и чистую воду, более здоровую планету", - отметил Керри, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.
 
Во время пресс-конференции экс-госсекретарь поддержал предложенную Индией формулировку "поэтапного сокращения" использования угля. "Уголь и поэтапный отказ от него - в повестке. Это часть решения. И прежде чем покончить с углем, необходимо поэтапно отказаться от него. Так что это начало чего-то", - добавил спецпосланник США.
 
При этом он подверг критике тот факт, что изменение в итоговый документ было предложено в последний момент. "Был ли я благодарен за то, что сегодня вечером нам пришлось кое-что скорректировать очень необычным способом? Нет. Но если бы мы этого не сделали, у нас не было бы [итогового] соглашения. В этом и состоит выбор", - пояснил Керри.
 
Итоговый документ
 
В субботу делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Как говорится в принятом заявлении, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых <...>". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа.
 
На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля. В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".
 
Кроме того, страны также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Эта статья предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561449/

Из-за непооды приостановили откачку топлива с контейнеровоза, севшего на мель в ПриморьеРФ приветствует принятие на COP26 правил реализации Парижского соглашения
Просмотров: 112
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Спецпосланник США заявил, что соглашение COP26 позволит избежать "климатического хаоса"

«Нефть России», 14.11.21, Москва, 12:24   Джон Керри также отметил, что поддержал предложенную Индией формулировку "поэтапного сокращения" использования угля
 
Договоренности, включенные в итоговый документ 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), позволят международному сообществу избежать "климатического хаоса". Такое мнение высказал в субботу спецпосланник США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри, выступая на пресс-конференции в шотландском Глазго по итогам прошедшего форума.
 
"Я действительно считаю, что в результате этого решения и в результате заявлений, которые были сделаны в течение последних двух недель, мы на самом деле ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы избежать климатического хаоса и обеспечить чистый воздух и чистую воду, более здоровую планету", - отметил Керри, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.
 
Во время пресс-конференции экс-госсекретарь поддержал предложенную Индией формулировку "поэтапного сокращения" использования угля. "Уголь и поэтапный отказ от него - в повестке. Это часть решения. И прежде чем покончить с углем, необходимо поэтапно отказаться от него. Так что это начало чего-то", - добавил спецпосланник США.
 
При этом он подверг критике тот факт, что изменение в итоговый документ было предложено в последний момент. "Был ли я благодарен за то, что сегодня вечером нам пришлось кое-что скорректировать очень необычным способом? Нет. Но если бы мы этого не сделали, у нас не было бы [итогового] соглашения. В этом и состоит выбор", - пояснил Керри.
 
Итоговый документ
 
В субботу делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Как говорится в принятом заявлении, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых <...>". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа.
 
На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля. В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".
 
Кроме того, страны также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Эта статья предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Октябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     