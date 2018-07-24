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Спецпосланник США заявил, что соглашение COP26 позволит избежать "климатического хаоса"
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 12:24 Джон Керри также отметил, что поддержал предложенную Индией формулировку "поэтапного сокращения" использования угля
Договоренности, включенные в итоговый документ 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), позволят международному сообществу избежать "климатического хаоса". Такое мнение высказал в субботу спецпосланник США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри, выступая на пресс-конференции в шотландском Глазго по итогам прошедшего форума.
"Я действительно считаю, что в результате этого решения и в результате заявлений, которые были сделаны в течение последних двух недель, мы на самом деле ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы избежать климатического хаоса и обеспечить чистый воздух и чистую воду, более здоровую планету", - отметил Керри, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.
Во время пресс-конференции экс-госсекретарь поддержал предложенную Индией формулировку "поэтапного сокращения" использования угля. "Уголь и поэтапный отказ от него - в повестке. Это часть решения. И прежде чем покончить с углем, необходимо поэтапно отказаться от него. Так что это начало чего-то", - добавил спецпосланник США.
При этом он подверг критике тот факт, что изменение в итоговый документ было предложено в последний момент. "Был ли я благодарен за то, что сегодня вечером нам пришлось кое-что скорректировать очень необычным способом? Нет. Но если бы мы этого не сделали, у нас не было бы [итогового] соглашения. В этом и состоит выбор", - пояснил Керри.
Итоговый документ
В субботу делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Как говорится в принятом заявлении, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых <...>". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа.
На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля. В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".
Кроме того, страны также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Эта статья предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.