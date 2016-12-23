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Новости oilru.com


 
Происшествия

Из-за непооды приостановили откачку топлива с контейнеровоза, севшего на мель в Приморье

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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 06:10    Успели откачать около 40 тонн топлива
 
Специалисты приостановили из-за погодных условий откачку нефтепродуктов с контейнеровоза "Райз шайн" (Rise Shine), севшего на мель во вторник у берегов Находки. Об этом сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.
 
"Откачка [топлива] пока приостановлена из-за погоды. Ориентировочно, 40 тонн было выкачано", - сказал Агаревский.
 
Он добавил, что водолазные работы на месте ЧП пока не ведутся. Боновые ограждения после приостановки работ по откачки топлива снова были установлены около севшего на мель судна.
 
Контейнеровоз "Райз шайн" (Rise Shine) сел на мель во вторник у берегов Находки. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не проводилось из-за сильной волны и низкой видимости.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561448/

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Из-за непооды приостановили откачку топлива с контейнеровоза, севшего на мель в Приморье

«Нефть России», 14.11.21, Москва, 06:10   Успели откачать около 40 тонн топлива
 
Специалисты приостановили из-за погодных условий откачку нефтепродуктов с контейнеровоза "Райз шайн" (Rise Shine), севшего на мель во вторник у берегов Находки. Об этом сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.
 
"Откачка [топлива] пока приостановлена из-за погоды. Ориентировочно, 40 тонн было выкачано", - сказал Агаревский.
 
Он добавил, что водолазные работы на месте ЧП пока не ведутся. Боновые ограждения после приостановки работ по откачки топлива снова были установлены около севшего на мель судна.
 
Контейнеровоз "Райз шайн" (Rise Shine) сел на мель во вторник у берегов Находки. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не проводилось из-за сильной волны и низкой видимости.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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