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Из-за непооды приостановили откачку топлива с контейнеровоза, севшего на мель в Приморье
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 06:10 Успели откачать около 40 тонн топлива
Специалисты приостановили из-за погодных условий откачку нефтепродуктов с контейнеровоза "Райз шайн" (Rise Shine), севшего на мель во вторник у берегов Находки. Об этом сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.
"Откачка [топлива] пока приостановлена из-за погоды. Ориентировочно, 40 тонн было выкачано", - сказал Агаревский.
Он добавил, что водолазные работы на месте ЧП пока не ведутся. Боновые ограждения после приостановки работ по откачки топлива снова были установлены около севшего на мель судна.
Контейнеровоз "Райз шайн" (Rise Shine) сел на мель во вторник у берегов Находки. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не проводилось из-за сильной волны и низкой видимости.