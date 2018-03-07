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Глава Еврокомиссии высоко оценила итоги климатической конференции
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 06:06 Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-участницы добились определенного прогресса по вопросам, стоящим на повестке конференции
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение, принятое по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), "шагом в правильном направлении". Об этом сообщается в субботу в заявлении на сайте ЕК.
Глава ЕК заявила, что страны-участницы добились определенного прогресса по вопросам, стоящим на повестке климатической конференции. "COP26 дает четкий сигнал, что время субсидий на ископаемое топливо и неограниченную добычу угля прошло", - говорится в заявлении.
Фон дер Ляйен вновь обратилась к мировому сообществу с призывом взять на себя ответственность по вопросу сокращения углеродных выбросов. "В ЕС мы сократим выбросы по меньшей мере на 55% к 2030 году. Мы станем климатически нейтральными к 2050 году. И мы продолжим поддерживать наших партнеров, чтобы ускорить их климатический переход", - такими словами она завершила свое выступление.
Итоговый документ
Ранее в субботу делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Как говорится в принятом заявлении, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа.
На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля. В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".
Кроме того, страны также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Эта статья предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.
Разочарование ряда стран
Внесенными в итоговый документ изменениями остались недовольны ряд стран, в частности Швейцария и Евросоюз, однако соглашение все равно было поддержано ими. В свою очередь представители некоторых развивающихся стран, в том числе Кубы, указали на неоправдашиеся надежды на то, что в итоговом заявлении COP26 будет "ясно отражена историческая ответственность, которую развитые страны несут в борьбе с изменением климата" и их готовность взять на себя как наиболее амбициозные климатические обязательства, так и существенную часть бремени более уязвимых государств.
Климатические активисты, которые в субботу устроили на центральном кладбище Глазго символические похороны COP26, оказались разочарованы тем, что делегаты лишь выразили стремление удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века. В реальности же текущий тренд едва ли позволяет это сделать, так как к 2030 году прогнозируемый объем выбросов парниковых газов вырастет, а не сократится на 45%, что считается необходимым условием для достижения наиболее амбициозной температурной цели Парижского соглашения.