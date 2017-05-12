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Цены на газ
Вучич надеется на встрече с Путиным достичь понимания по цене на газ для Сербии
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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 21:14 Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным надеется достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок для Белграда.
Сербский президент ранее сообщал, что предварительная дата его встречи с Путиным - 25 ноября и что одной из важнейших тем станут поставки и цена природного газа из России.
"Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 миллиарда кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе", - сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".
Сербия будет иметь газ и электричество по подходящим ценам в случае предстоящих успешных переговоров с руководством России, необходимо решить вопросы энергоснабжения до конца года, заявил ранее Вучич.
Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.