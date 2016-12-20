«Нефть России», 13.11.21, Москва, 17:05 Перекачано уже 5 тонн мазута



Специалисты приступили к откачке нефтепродуктов с севшего на мель у берегов Находки в Приморском крае контейнеровоза "Райз шайн" (Rise Shine), сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота. Откачано уже 5 тонн мазута.



"Вчера к месту аварии был доставлен гигантский кранец для перекачки мазута, сегодня к судну пришвартовался сборщик льяльных вод и приступил к откачке. Перекачано уже 5 тонн мазута. Кроме того, на контейнеровоз доставлен бензиновый генератор для освещения работ на судне. Поэтому откачка продолжится и в ночное время", - сообщил представитель ведомства.



Контейнеровоз сел на мель во вторник. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не началось из-за сильных волн и низкой видимости.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561443/ Источник: ТАСС ← Залезли в закрома: США распечатали нефтяные резервы В новом проекте заявления COP26 отмечена необходимость "справедливого перехода" на ВИЭ → Новости net.finam.ru