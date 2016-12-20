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Специалисты начали откачку нефтепродуктов с контейнеровоза, севшего на мель у Находки
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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 17:05 Перекачано уже 5 тонн мазута
Специалисты приступили к откачке нефтепродуктов с севшего на мель у берегов Находки в Приморском крае контейнеровоза "Райз шайн" (Rise Shine), сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота. Откачано уже 5 тонн мазута.
"Вчера к месту аварии был доставлен гигантский кранец для перекачки мазута, сегодня к судну пришвартовался сборщик льяльных вод и приступил к откачке. Перекачано уже 5 тонн мазута. Кроме того, на контейнеровоз доставлен бензиновый генератор для освещения работ на судне. Поэтому откачка продолжится и в ночное время", - сообщил представитель ведомства.
Контейнеровоз сел на мель во вторник. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не началось из-за сильных волн и низкой видимости.