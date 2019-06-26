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Американский рынок отложит новые рекорды до следующего года
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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 14:44 Индекс широкого рынка S&P 500, отражающий динамику стоимости акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний на рынке США, исчерпал потенциал роста в этом году и, вероятно, сможет впервые в истории выйти на психологическую отметку в 5000 пунктов только в 2022 году, такой прогноз дала РИА Новости руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталья Малых.
"Деревья не растут до небес. За месяц с небольшим индекс S&P 500 показал рост на 10%, а с начала года индекс прибавил уже 25%. Новые рекорды возможны и вероятны, но, наверное, уже не в этом году. Я пока не вижу условий, которые могли бы поддержать выход на психологическую отметку 5000 пунктов до конца этого года. В следующем году это представляется возможным, так как макросреда поддерживает сценарий умеренного повышения, но к текущему моменту рынок, по всей видимости, исчерпал козыри", - считает эксперт.
Малых подчеркивает, что инфраструктурный план одобрен, сезон отчетностей успешно пройден на 90%,ФРС США объявила о начале сворачивания программы денежного стимулирования, отчет по производственной инфляции показал устойчивость ценового давления. Она делает вывод, что инвесторы уже начали фиксировать прибыль, и ожидает углубления коррекционного снижения в ближайшее время.
"До конца года будет выходить статистика по Китаю, США и Европе, которая отразит влияние энергокризиса и ковидных ограничений на мировую экономику. На мой взгляд, это еще не отражено в ценах: индекс S&P 500 торгуется на уровнях "безоблачного" сценария без учета этих рисков. Вместе с тем коррекция вряд ли будет глубокой. Вариант полноценного разворота также выглядит маловероятным", - прогнозирует Малых.
Эксперт также напоминает, что на текущий момент американскому рынку акций, как классу активов, с учетом его глубины ликвидности мало альтернатив, а акции сейчас все еще предлагают положительную реальную доходность, в отличие от облигаций, купоны по которым приносят отрицательную доходность с учетом инфляции.
Малых делает вывод, что текущее коррекционное снижение стоит использовать для открытия длинных позиций по акциям американских компаний. "Сезон отчетностей за третий квартал показал, что в целом компании хорошо справляются с высокой инфляцией, перекладывая ее на потребителей. Мы видим восстановление цикличных секторов, даже таких "неэкологичных", как нефтегаз", - объясняет она.