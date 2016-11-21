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Более 4 тыс. световых декоративных конструкций установят в Москве к новогодним праздникам
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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 14:02 На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке вновь появятся световые арки
Свыше 4 тыс. световых декоративных конструкций установят в столице к новогодним праздникам, сообщила в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
"Всего будет установлено более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке вновь появятся световые арки. Кроме того, пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних московских улиц.
"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - добавил Бирюков.