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Европе предрекли новую газовую войну
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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 13:42 Defence24: угрозы Лукашенко могут привести к новой газовой войне с Европой
Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить транзит газа могут спровоцировать новую газовую войну с Европой, сообщает польский портал Defence24.
По мнению автора статьи Якуба Веха, Минск не мог допустить такое высказывание без одобрения Москвы, которая "ответственна" за нынешний энергетический кризис в Европе. Сложившаяся ситуация весьма на руку России, так как она способствует ускорению ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", а также помогает убедить страны Евросоюза впредь заключать долгосрочные контракты на поставку газа. При этом, как считает журналист, приостановка транзита газа Минском может послужить для Кремля еще одним аргументом в пользу нового трубопровода, поскольку это покажет "ненадежность транзитных государств".
"Россия уже давно демонстрировала, что она умеет использовать свои энергоресурсы для достижения политических целей. Последний масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива", — подчеркнул автор статьи, отметив, что сегодняшний кризис может привести к повторению событий 12-летней давности.
Ранее Лукашенко посоветовал ЕС подумать о транзите газа и грузов, который проходит через Белоруссию, прежде чем вводить санкции против Минска. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
Стоимость газа в Европе резко выросла в августе-сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября, после чего цены на топливо начали падать. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ.