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Путин: теоретически Лукашенко может перекрыть газ в Европу, но я с ним поговорю
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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 13:28 Президент России Владимир Путин в субботу сказал, что ничего не знал об угрозе Белоруссии перекрыть поставки газа в Европу в ответ на возможные новые санкции в адрес Минска со стороны ЕС.
"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с (президентом Белоруссии) Александром Григорьевичем (Лукашенко) за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", - цитирует Путина сайт Кремля.
В четверг Лукашенко пригрозил остановить транзит газа и грузов через белорусскую территорию в ответ на новые санкции, которыми Евросоюз собирается ответить на обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
"Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдёт. Но, с другой стороны, против него всегда применяют и грозятся применением новых санкций. Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной", - сказал Путин.
Россия останется надежным поставщиком газа в Европу вне зависимости от слов и действий Лукашенко, сказал накануне журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Анастасия Тетеревлева