«Нефть России», 13.11.21, Москва, 08:18 Официальные представители России на завершающейся в Глазго конференции ООН по климату призывали ее участников к практичности климатической политики, воздерживались от излишне амбициозных обещаний и настаивали на важности вывода зеленых проектов из-под действия санкций. Кроме того, российские высокопоставленные делегаты активно поддержали идею признания атомной энергетики углеродно нейтральной и с учетом потенциала РФ подчеркивали важность лесов и лесной политики для решения проблем климата.



Российская делегация на конференции ООН по климату в Глазго (COP26), которая должна закончиться на этих выходных, списочно была одной из самых многочисленных — более 300 человек. Для сравнения, у США было 165 зарегистрировавшихся делегатов. В итоге россиян приехало все же меньше, в том числе из-за задержек с выдачей виз, но в целом такой интерес России к теме климата беспрецедентен. Причиной этого кроме глобальных проблем стали и потенциальные риски для российской экономики из-за перспектив введения трансграничного углеродного регулирования в ЕС.



На конференции на протяжении всех двух недель работал российский павильон, там были представлены информация о российской лесной политике, об изменениях климата в Арктике, о зеленом финансировании, а также проекты российского бизнеса в области снижения выбросов парниковых газов (ПГ). В официальных выступлениях представители РФ (в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев и глава Минэкономики Максим Решетников) подчеркивали, что для России вопросы климата имеют важнейшее значение, ведь его изменение в стране происходит темпами в два с половиной раза выше среднемировых.



РФ представила на COP26 утвержденную правительством 1 ноября стратегию социально-экономического развития с низким уровнем выбросов ПГ до 2050 года, рассказала о планах достижения углеродной нейтральности до 2060 года, отчиталась о принятой в стране зеленой таксономии и подчеркивала важность зачета поглощений лесного сектора.



По словам Максима Решетникова, приоритетом РФ в переговорах по экономическим механизмам Парижского соглашения является достижение технологической нейтральности, вопросы взаимного признания углеродной единицы, а также освобождение климатических проектов и международных треков финансирования от санкций и других международных ограничений. В целом на COP26 российские представители практически в каждом своем выступлении говорили о важности вывода из-под действия санкций зеленых проектов.



Подводя итоги COP26, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что конференция закончила дискуссию о том, должна ли быть атомная энергетика в углеродном балансе, признав ее важную роль в низкоуглеродной трансформации. Руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров, также присутствовавший на переговорах ООН, сказал “Ъ”, что «в таких формулировках это все-таки преувеличение», но отметил, что атомная энергетика действительно была представлена достаточно широко и подавляющее большинство национальных делегаций признает ее место в портфеле низкоуглеродных решений.



Российские делегаты много говорили о важности практического подхода к вопросам климата.



«Ключевой вопрос — кто заплатит за декарбонизацию?» — задавался вопросом Максим Решетников. Замминистра энергетики Павел Сорокин подтвердил, что приоритеты декарбонизации для российского энергетического сектора это в первую очередь повышение поглощающей способности лесов и других экосистем и технологии улавливания СО2 и только потом — непосредственное снижение выбросов. Руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром нефти» Сергей Вакуленко в своем выступлении сконцентрировался на том, что нефть и газ будут нужны даже в новой низкоуглеродной экономике — в качестве резервных мощностей.



«Россия выглядела вполне органично на фоне развитых стран, которые создавали иллюзию борьбы с климатическим кризисом, отстаивая свои национальные интересы и интересы ископаемой индустрии,— прокомментировал “Ъ” ход конференции руководитель направления "Климат и энергетика" российского отделения "Гринпис" Василий Яблоков.— Против отказа от угля Россия явно не выступала, только обращала внимание на то, что отказ от субсидий ископаемому топливу выходит за рамки проблематики изменения климата». При этом, по словам эксперта, Россия старалась не давать слишком амбициозных обещаний и честно признавалась, что уйти от ископаемого топлива по экономическим причинам не получится, что достигать углеродную нейтральность любой ценой неприемлемо, поскольку есть и другие глобальные проблемы, в том числе отсутствие доступа к энергии и бедность.



Ангелина ДавыдоваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561437/ Источник: Kommersant.ru ← Цены на бензин в США растут из-за контроля отрасли администрацией Путин: теоретически Лукашенко может перекрыть газ в Европу, но я с ним поговорю → Новости net.finam.ru