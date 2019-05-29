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Экономика

Цены на бензин в США растут из-за контроля отрасли администрацией

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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 08:11    Цены на бензин в США растут из-за жесткого контроля со стороны возглавляемой президентом Джо Байденом администрации, ситуация может усугубиться, считает глава регулирующей нефтяную отрасль железнодорожной комиссии Техаса Джим Райт.
 
"Безусловно, это часть причин, из-за которых цены движутся вверх. Я не думаю, что администрация Байдена признает часть прошлых действий, которые стали причиной происходящего для потребителей", - заявил РИА Новости Райт.
 
Он добавил, что ужесточение регулирования нефтегазовой отрасли в США может привести к еще большему росту цен на топливо. "Надеюсь, мы сможем начать двигаться в направлении к обеспечению стабильности, чтобы цена оставалась в пределах той, которую люди во всем мире могут себе позволить", - сказал глава комиссии.
 
По словам Райта, критическое влияние на отрасль имело решение Байдена отказаться от строительства трубопровода Keystone XL. "Нефть и дальше будет поступать в Техас, потому что у нас она должна быть для производства конечного продукта, сейчас ее доставляют на грузовиках, кораблях и по железной дороге", - отметил Райт.
 
Не помогает и решение Байдена приостановить бурение новых скважин на федеральных землях, считает Райт. Он указывает, что некоторые решения Байдена могли быть продиктованы лоббистами из сектора возобновляемых источников энергии. По его словам, американские производители нефти и газа испытывают сложности из-за политики Байдена в этой сфере.
 
Политику ОПЕК, отказывающейся нарастить добычу нефти сверх плана, он назвал попыткой вернуть инвестиции в сферу на фоне упущенной выгоды, связанной с пандемией коронавируса. Американские добытчики топлива и инвесторы, как указал Райт, тоже хотят получать большую отдачу от своих вложений. "Я думаю, сейчас все нервничают по поводу того, что могут спустить с Капитолийского холма в контексте регулирования и правил по производству ископаемого топлива, и, безусловно, от этого пахнет Уолл-стрит", - сказал Райт.
 
Он подчеркнул, что, признавая важность солнечной и ветряной энергии, нужно осознавать, что ископаемое топливо – долгосрочная реальность, которая должна рассматриваться вместе с альтернативными источниками.
 
Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ в мае прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом беспрецедентная ситуация на рынке и столь масштабная корректировка добычи тогда привели к тому, что совместные усилия альянс впервые предпринимал не в одиночку, а в диалоге с министрами энергетики "Большой двадцатки", включая США.
 
Соединенные Штаты призывают ОПЕК+ "стабилизировать" рынок. Но на этот раз поводом служат высокие цены на нефть, которые, по мнению Вашингтона, привели к рекордному уровню цен на бензин в стране. Американские власти надеются, что более интенсивный рост добычи альянса помог бы решить проблему с удорожанием топлива.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561436/

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Цены на бензин в США растут из-за контроля отрасли администрацией

«Нефть России», 13.11.21, Москва, 08:11   Цены на бензин в США растут из-за жесткого контроля со стороны возглавляемой президентом Джо Байденом администрации, ситуация может усугубиться, считает глава регулирующей нефтяную отрасль железнодорожной комиссии Техаса Джим Райт.
 
"Безусловно, это часть причин, из-за которых цены движутся вверх. Я не думаю, что администрация Байдена признает часть прошлых действий, которые стали причиной происходящего для потребителей", - заявил РИА Новости Райт.
 
Он добавил, что ужесточение регулирования нефтегазовой отрасли в США может привести к еще большему росту цен на топливо. "Надеюсь, мы сможем начать двигаться в направлении к обеспечению стабильности, чтобы цена оставалась в пределах той, которую люди во всем мире могут себе позволить", - сказал глава комиссии.
 
По словам Райта, критическое влияние на отрасль имело решение Байдена отказаться от строительства трубопровода Keystone XL. "Нефть и дальше будет поступать в Техас, потому что у нас она должна быть для производства конечного продукта, сейчас ее доставляют на грузовиках, кораблях и по железной дороге", - отметил Райт.
 
Не помогает и решение Байдена приостановить бурение новых скважин на федеральных землях, считает Райт. Он указывает, что некоторые решения Байдена могли быть продиктованы лоббистами из сектора возобновляемых источников энергии. По его словам, американские производители нефти и газа испытывают сложности из-за политики Байдена в этой сфере.
 
Политику ОПЕК, отказывающейся нарастить добычу нефти сверх плана, он назвал попыткой вернуть инвестиции в сферу на фоне упущенной выгоды, связанной с пандемией коронавируса. Американские добытчики топлива и инвесторы, как указал Райт, тоже хотят получать большую отдачу от своих вложений. "Я думаю, сейчас все нервничают по поводу того, что могут спустить с Капитолийского холма в контексте регулирования и правил по производству ископаемого топлива, и, безусловно, от этого пахнет Уолл-стрит", - сказал Райт.
 
Он подчеркнул, что, признавая важность солнечной и ветряной энергии, нужно осознавать, что ископаемое топливо – долгосрочная реальность, которая должна рассматриваться вместе с альтернативными источниками.
 
Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ в мае прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом беспрецедентная ситуация на рынке и столь масштабная корректировка добычи тогда привели к тому, что совместные усилия альянс впервые предпринимал не в одиночку, а в диалоге с министрами энергетики "Большой двадцатки", включая США.
 
Соединенные Штаты призывают ОПЕК+ "стабилизировать" рынок. Но на этот раз поводом служат высокие цены на нефть, которые, по мнению Вашингтона, привели к рекордному уровню цен на бензин в стране. Американские власти надеются, что более интенсивный рост добычи альянса помог бы решить проблему с удорожанием топлива.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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