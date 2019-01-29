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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 08:07 Замминистра энергетики Украины Немчинов пообещал закупать газ у Словакии при его дефиците
Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.
"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", - отметил он.
Замминистра пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Он также выступил с утверждением, что украинский "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.
При этом он добавил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. Киев с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда.