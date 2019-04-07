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Нефтепродукты

РТС предупредил о риске роста цен на топливо в опте в 2022 г. без новых мер кабмина

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«Нефть России», 13.11.21, Москва, 07:56    В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину, это вызовет рост стоимости топлива, отметил президент союза Евгений Аркуша
 
Российский топливный союз (РТС), который представляет интересы сетей АЗС, считает необходимым принять ряд мер, чтобы избежать скачков цен в оптовом сегменте в 2022 году. Особую обеспокоенность у союза вызывает ситуация с морозостойким дизельным топливом, поэтому РТС предложило запретить его экспорт, а также скорректировать параметры демпфирующего механизма и налогового маневра, сказал ТАСС президент союза Евгений Аркуша.
 
"Есть опасение, что в следующем году может повториться ситуация этого года. В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину (в рамках демпфирующего механизма), это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манер", - сказал он.
 
"Из новых предложений - запретить экспорт зимнего дизеля. Но эта мера не окажет сильного эффекта, так как мы его мало экспортируем", - добавил он.
 
Аркуша заметил, что союз обеспокоен объемами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки. "Зимнего дизеля как всегда не хватает. Если раньше еще были заменители, то теперь они уходят, а зимнего топлива не прибавляется. Это нас тревожит", - отметил он.
 
По его словам, разница в цене на бирже между летним и зимним дизелем уже достигла 10 тыс. рублей за тонну. "Эта ситуация рано или поздно проявится в цене [в рознице]", - считает он.
 
Президент РТС пояснил, что ежегодный рост индикативных цен на бензин и дизель в демпфирующем механизме автоматически толкает оптовые цены вверх независимо от инфляции и от цен внешнего рынка. Одновременно снижение экспортной пошлины при увеличении акциза увеличивает экспортный паритет на топливном рынке, добавил Аркуша.
 
"Поддерживать розничные цены в пределах инфляции это, безусловно, правильно, но тоже самое нужно делать и с оптовыми ценами. Поэтому нужно корректировать демпфер: снижать индикативную цену, чтобы по бензину вернуть ее уровням 2019 года, по дизелю - к 2020 года", - резюмировал он.
 
Позиция ФАС и Минэнерго
 
Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в четверг пятый раз подряд обновила исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за тонну.
 
Федеральная антимонопольная служба уже начала принимать меры, чтобы стабилизировать цены. В частности, она рекомендовала нефтяным компаниям увеличить объем производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутреннем рынке России и направить службе информацию о выполнении рекомендация. После этого служба направит комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо в правительство, сообщили ТАСС в ФАС.
 
В Минэнерго в свою очередь сообщили, что в настоящий момент на топливном рынке завершается активный переход топливных операторов на морозостойкие межсезонные и зимние сорта. "Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса", - отметили в министерстве.
 
По из данным, на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты. В министерстве уточнили, что текущий спрос со стороны конечных потребителей-автолюбителей полностью удовлетворяется, не вызывая рисков недопоставок.
 
Министерство также рекомендовало компаниям полностью переориентировать экспортные потоки зимних сортов дизельного топлива в биржевой канал реализации.
 
"Таким образом, этой зимой удастся сохранить динамику конечных цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также успешно предотвратить риски недопоставок топлива потребителю", - подчеркнули в Минэнерго.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561433/

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РТС предупредил о риске роста цен на топливо в опте в 2022 г. без новых мер кабмина

«Нефть России», 13.11.21, Москва, 07:56   В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину, это вызовет рост стоимости топлива, отметил президент союза Евгений Аркуша
 
Российский топливный союз (РТС), который представляет интересы сетей АЗС, считает необходимым принять ряд мер, чтобы избежать скачков цен в оптовом сегменте в 2022 году. Особую обеспокоенность у союза вызывает ситуация с морозостойким дизельным топливом, поэтому РТС предложило запретить его экспорт, а также скорректировать параметры демпфирующего механизма и налогового маневра, сказал ТАСС президент союза Евгений Аркуша.
 
"Есть опасение, что в следующем году может повториться ситуация этого года. В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину (в рамках демпфирующего механизма), это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манер", - сказал он.
 
"Из новых предложений - запретить экспорт зимнего дизеля. Но эта мера не окажет сильного эффекта, так как мы его мало экспортируем", - добавил он.
 
Аркуша заметил, что союз обеспокоен объемами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки. "Зимнего дизеля как всегда не хватает. Если раньше еще были заменители, то теперь они уходят, а зимнего топлива не прибавляется. Это нас тревожит", - отметил он.
 
По его словам, разница в цене на бирже между летним и зимним дизелем уже достигла 10 тыс. рублей за тонну. "Эта ситуация рано или поздно проявится в цене [в рознице]", - считает он.
 
Президент РТС пояснил, что ежегодный рост индикативных цен на бензин и дизель в демпфирующем механизме автоматически толкает оптовые цены вверх независимо от инфляции и от цен внешнего рынка. Одновременно снижение экспортной пошлины при увеличении акциза увеличивает экспортный паритет на топливном рынке, добавил Аркуша.
 
"Поддерживать розничные цены в пределах инфляции это, безусловно, правильно, но тоже самое нужно делать и с оптовыми ценами. Поэтому нужно корректировать демпфер: снижать индикативную цену, чтобы по бензину вернуть ее уровням 2019 года, по дизелю - к 2020 года", - резюмировал он.
 
Позиция ФАС и Минэнерго
 
Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в четверг пятый раз подряд обновила исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за тонну.
 
Федеральная антимонопольная служба уже начала принимать меры, чтобы стабилизировать цены. В частности, она рекомендовала нефтяным компаниям увеличить объем производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутреннем рынке России и направить службе информацию о выполнении рекомендация. После этого служба направит комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо в правительство, сообщили ТАСС в ФАС.
 
В Минэнерго в свою очередь сообщили, что в настоящий момент на топливном рынке завершается активный переход топливных операторов на морозостойкие межсезонные и зимние сорта. "Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса", - отметили в министерстве.
 
По из данным, на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты. В министерстве уточнили, что текущий спрос со стороны конечных потребителей-автолюбителей полностью удовлетворяется, не вызывая рисков недопоставок.
 
Министерство также рекомендовало компаниям полностью переориентировать экспортные потоки зимних сортов дизельного топлива в биржевой канал реализации.
 
"Таким образом, этой зимой удастся сохранить динамику конечных цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также успешно предотвратить риски недопоставок топлива потребителю", - подчеркнули в Минэнерго.
 


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