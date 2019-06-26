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Инвестиции, финансы

Российский рынок акций снизится, курс рубля поднимется на следующей неделе

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«Нефть России», 12.11.21, Москва, 23:10    Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций, но при этом коррекционного повышения курса рубля и к доллару, и к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.
 
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на следующей неделе на 1,1%, до 4075 пунктов, и на 1,3% – до 1761 пункта соответственно, ожидают эксперты​​​.
 
Цена на нефть марки Brent останется около 82 долларов за баррель, курс евро на форексе – ниже 1,145 доллара, оценивают аналитики.
 
Курс доллара упадет на 70 копеек до 72,20 рубля, евро – на 90 копеек до 82,60 рубля, также ожидают аналитики.
 
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
 
На предстоящей неделе из значимой статистики ожидается публикация данных розничных продаж в октябре в США, а также данные о продажах на рынке недвижимости в стране, напоминает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.
 
«Также ожидается публикация отчета Международного энергетического агентства... В случае если прогноз потребления нефти будет пересмотрен в сторону снижения, цены на энергоносители могут снизиться, что приведет к усилению волатильности российского фондового рынка», - считает он.
 
С фундаментальной точки зрения на следующей неделе всё же не ожидается поступления существенных негативных сигналов, но на рынках могут сохраняться опасения ужесточения тона Федеральной резервной системы (ФРС) США в связи с разгаром американской инфляции, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
 
«Рынки испытывают страх в отношении инфляции в США. Темпы роста потребительских цен ускорились до максимума с 1990 года. На этом фоне наблюдается рост доходности по казначейским обязательствам США и укрепление доллара. Соответственно, развитым рынкам будет сложно расти в таких условиях, а развивающиеся могут столкнуться с распродажами», - поясняет Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции».
 
К тому же Соловьёв продолжает отмечать относительную перегретость рынков, которую они могут стремиться сбросить.
 
Пессимистичные настроения на рынках скажутся и на рынке энергоносителей, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг. Нефть закрепится ниже 82 долларов за баррель марки Brent, а в отдельные торговые моменты произойдёт тестирование уровня 80 долларов за баррель. Другие энергоносители также будут демонстрироваться снижение котировок, предполагает он.
 
ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
 
На предстоящей неделе вектор движения российских биржевых индексов будет главным образом зависеть от общерыночных настроений, динамики нефтяных цен, степени напряженности внешнеполитического фона, считает Александр Бахтин из компании «БКС Мир инвестиций».
 
Российский фондовый рынок будет корректироваться вслед за мировыми, также дополнительно негативно на него будет влиять дешевеющая нефть, продолжает Манько, и ожидает снижения основных российских индексов в интервале 3-5%.
 
На следующей неделе техническая картина российской и американской фондовых площадок, а также нефтяных котировок скорее указывает на риски развития нисходящей коррекции и обновления локальных минимумов, также замечает Кожухова.
 
«В частности, негативные сигналы остаются актуальными при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 4220 и 1875 пунктов. Индикаторы при умеренно пессимистичном сценарии могут закрепиться ниже психологически важных значений 4100 и 1800 пунктов», - говорит она.
 
«Негативный внешний фон для российских активов в целом может обеспечивать актуализация санкционной тематики», - добавляет аналитик.
 
КУРС РУБЛЯ ПОПРОБУЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ
 
В течение следующей недели влияние политического фактора постепенно снизится, и рубль может умеренно укрепиться, рассчитывает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».
 
«Поддержку ему окажет и вероятная коррекция вниз доллара на форексе по мере снижения опасений скорого ужесточения ДКП в США, а также начало налогового периода в России. На этом фоне курс на следующей неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 71-72,75 рубля за доллар», - оценивает он.
 
Георгий Ващенко из компании «Фридом финанс» прогнозирует на следующую неделю курс доллара в диапазоне 71-72 рубля.
 
Рубль, с одной стороны, обладает одной из самых привлекательных в мире доходностей, а с другой, относится к группе валют риска, отмечает Кочетков.
 
«Поэтому рост доходности по казначейским обязательствам США и укрепление доллара на глобальном рынке будет оказывать внешнее давление», - добавляет он.
 
Проблемы со скопившимися на границе Польши и Белоруссии фурами и остановка конвейера «АвтоВАЗа» если и не выльются в новый скачок инфляции, то, по крайней мере, поддержат инфляционные ожидания населения на повышенном уровне, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК «Регион».
 
Ожидающееся выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в Госдуме, скорее всего, будет жестким по риторике, что может привести к росту доходности ОФЗ, добавляет он.
 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
 
«При дальнейшей реализации инфляционного сценария предпочтение инвесторов может сместиться от технологического сектора в сторону базовых отраслей. Именно сырье и сырьевые товары остаются наиболее востребованными при хеджировании инфляционных рисков», - считает Владимир Евстифеев из банка «Зенит».
 
«Скорее всего, будет наблюдаться коррекция по большому числу бумаг, и в первую очередь по бумагам технологических компаний. В основе такой тенденции будет лежать негативная макростатистика», - полагает и Манько.
 
Но, по его мнению, лучше рынка буду выглядеть бумаги золотодобытчиков и телекоммуникационные компания, а хуже рынка – нефтегазовые концерны и металлурги.
 
Лидерами роста, на взгляд Ващенко, будут бумаги производителей углеводородов и цветных металлов, также положительную динамику могут продемонстрировать акции сетей розничной торговли. Хуже рынка, вероятнее всего, будут акции компаний черной металлургии, добавляет эксперт.
 
«Под риском находятся акции нефтегазового сектора, так как укрепление доллара и наметившаяся новая волна COVID-19 в ряде регионов могут сказаться на потреблении. ОПЕК даже снизила прогноз по спросу на четвертый квартал. Кроме того, есть риск распродаж американских стратегических резервов. В более выгодном положении будут бумаги золотодобывающих компаний, которые традиционно используют для защиты от инфляции», - считает Кочетков.
 
Лучше рынка по-прежнему могут оказаться золотодобытчики ввиду продолжающегося ралли цен на золото, вызванного ростом инфляционных опасений, уточняет Соловьёв, при этом осторожно оценивая ближайшие перспективы акций нефтегазовых компаний ввиду давления цен на энергоносители, а также бумаг банков, в большей степени реагирующих на развитие ситуации на мировых рынках.
 
Что же касается отдельных корпоративных новостей, то на предстоящей неделе отчитаются за третий квартал HeadHunter, «Русагро», «Совкомфлот», МКБ, БСП, «Ленэнерго», книгу заявок на IPO закроет "СПБ биржа", отмечает Ващенко.
 
Дмитрий Майоров, Елена ЛыковаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561432/

"Роснефть" перевела более 90% выработанных месторождений на НДД
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12.11.21 · Российский рынок акций снизится, курс рубля поднимется на следующей неделе
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Российский рынок акций снизится, курс рубля поднимется на следующей неделе

«Нефть России», 12.11.21, Москва, 23:10   Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций, но при этом коррекционного повышения курса рубля и к доллару, и к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.
 
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на следующей неделе на 1,1%, до 4075 пунктов, и на 1,3% – до 1761 пункта соответственно, ожидают эксперты​​​.
 
Цена на нефть марки Brent останется около 82 долларов за баррель, курс евро на форексе – ниже 1,145 доллара, оценивают аналитики.
 
Курс доллара упадет на 70 копеек до 72,20 рубля, евро – на 90 копеек до 82,60 рубля, также ожидают аналитики.
 
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
 
На предстоящей неделе из значимой статистики ожидается публикация данных розничных продаж в октябре в США, а также данные о продажах на рынке недвижимости в стране, напоминает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.
 
«Также ожидается публикация отчета Международного энергетического агентства... В случае если прогноз потребления нефти будет пересмотрен в сторону снижения, цены на энергоносители могут снизиться, что приведет к усилению волатильности российского фондового рынка», - считает он.
 
С фундаментальной точки зрения на следующей неделе всё же не ожидается поступления существенных негативных сигналов, но на рынках могут сохраняться опасения ужесточения тона Федеральной резервной системы (ФРС) США в связи с разгаром американской инфляции, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
 
«Рынки испытывают страх в отношении инфляции в США. Темпы роста потребительских цен ускорились до максимума с 1990 года. На этом фоне наблюдается рост доходности по казначейским обязательствам США и укрепление доллара. Соответственно, развитым рынкам будет сложно расти в таких условиях, а развивающиеся могут столкнуться с распродажами», - поясняет Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции».
 
К тому же Соловьёв продолжает отмечать относительную перегретость рынков, которую они могут стремиться сбросить.
 
Пессимистичные настроения на рынках скажутся и на рынке энергоносителей, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг. Нефть закрепится ниже 82 долларов за баррель марки Brent, а в отдельные торговые моменты произойдёт тестирование уровня 80 долларов за баррель. Другие энергоносители также будут демонстрироваться снижение котировок, предполагает он.
 
ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
 
На предстоящей неделе вектор движения российских биржевых индексов будет главным образом зависеть от общерыночных настроений, динамики нефтяных цен, степени напряженности внешнеполитического фона, считает Александр Бахтин из компании «БКС Мир инвестиций».
 
Российский фондовый рынок будет корректироваться вслед за мировыми, также дополнительно негативно на него будет влиять дешевеющая нефть, продолжает Манько, и ожидает снижения основных российских индексов в интервале 3-5%.
 
На следующей неделе техническая картина российской и американской фондовых площадок, а также нефтяных котировок скорее указывает на риски развития нисходящей коррекции и обновления локальных минимумов, также замечает Кожухова.
 
«В частности, негативные сигналы остаются актуальными при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 4220 и 1875 пунктов. Индикаторы при умеренно пессимистичном сценарии могут закрепиться ниже психологически важных значений 4100 и 1800 пунктов», - говорит она.
 
«Негативный внешний фон для российских активов в целом может обеспечивать актуализация санкционной тематики», - добавляет аналитик.
 
КУРС РУБЛЯ ПОПРОБУЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ
 
В течение следующей недели влияние политического фактора постепенно снизится, и рубль может умеренно укрепиться, рассчитывает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».
 
«Поддержку ему окажет и вероятная коррекция вниз доллара на форексе по мере снижения опасений скорого ужесточения ДКП в США, а также начало налогового периода в России. На этом фоне курс на следующей неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 71-72,75 рубля за доллар», - оценивает он.
 
Георгий Ващенко из компании «Фридом финанс» прогнозирует на следующую неделю курс доллара в диапазоне 71-72 рубля.
 
Рубль, с одной стороны, обладает одной из самых привлекательных в мире доходностей, а с другой, относится к группе валют риска, отмечает Кочетков.
 
«Поэтому рост доходности по казначейским обязательствам США и укрепление доллара на глобальном рынке будет оказывать внешнее давление», - добавляет он.
 
Проблемы со скопившимися на границе Польши и Белоруссии фурами и остановка конвейера «АвтоВАЗа» если и не выльются в новый скачок инфляции, то, по крайней мере, поддержат инфляционные ожидания населения на повышенном уровне, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК «Регион».
 
Ожидающееся выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в Госдуме, скорее всего, будет жестким по риторике, что может привести к росту доходности ОФЗ, добавляет он.
 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
 
«При дальнейшей реализации инфляционного сценария предпочтение инвесторов может сместиться от технологического сектора в сторону базовых отраслей. Именно сырье и сырьевые товары остаются наиболее востребованными при хеджировании инфляционных рисков», - считает Владимир Евстифеев из банка «Зенит».
 
«Скорее всего, будет наблюдаться коррекция по большому числу бумаг, и в первую очередь по бумагам технологических компаний. В основе такой тенденции будет лежать негативная макростатистика», - полагает и Манько.
 
Но, по его мнению, лучше рынка буду выглядеть бумаги золотодобытчиков и телекоммуникационные компания, а хуже рынка – нефтегазовые концерны и металлурги.
 
Лидерами роста, на взгляд Ващенко, будут бумаги производителей углеводородов и цветных металлов, также положительную динамику могут продемонстрировать акции сетей розничной торговли. Хуже рынка, вероятнее всего, будут акции компаний черной металлургии, добавляет эксперт.
 
«Под риском находятся акции нефтегазового сектора, так как укрепление доллара и наметившаяся новая волна COVID-19 в ряде регионов могут сказаться на потреблении. ОПЕК даже снизила прогноз по спросу на четвертый квартал. Кроме того, есть риск распродаж американских стратегических резервов. В более выгодном положении будут бумаги золотодобывающих компаний, которые традиционно используют для защиты от инфляции», - считает Кочетков.
 
Лучше рынка по-прежнему могут оказаться золотодобытчики ввиду продолжающегося ралли цен на золото, вызванного ростом инфляционных опасений, уточняет Соловьёв, при этом осторожно оценивая ближайшие перспективы акций нефтегазовых компаний ввиду давления цен на энергоносители, а также бумаг банков, в большей степени реагирующих на развитие ситуации на мировых рынках.
 
Что же касается отдельных корпоративных новостей, то на предстоящей неделе отчитаются за третий квартал HeadHunter, «Русагро», «Совкомфлот», МКБ, БСП, «Ленэнерго», книгу заявок на IPO закроет "СПБ биржа", отмечает Ващенко.
 
Дмитрий Майоров, Елена Лыкова
 


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