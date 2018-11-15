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Роснефть
Разлив «Роснефти» принес ущерб на сотни миллионов рублей.
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«Нефть России», 22.07.19, Москва, 19:33 Крупнейшая в России нефтяная компания нашла способ снизить число разливов нефти на своих промысловых нефтепроводах. Он эффективен и при этом прост, его несложно масштабировать. Последнее особенно важно при колоссальных размерах бизнеса “Роснефти”, на нее приходится половина нефтедобычи в нашей стране и б0льшая часть аварий с разливами нефти, пишет Деловой журнал TopNefteGaz.
Метод состоит из трёх шагов. Сначала попавшая на землю нефть должна стечь в направлении расположенного поблизости магистрального нефтепровода (известно, что все они принадлежат «Транснефти»). Потом информация о том, что якобы виноваты соседи, доводится до Росприроднадзора, выписывающего штрафы и ведущего государственный учёт аварий. И шаг третий, информация о причастности «Транснефти» к разливу «сливается» в СМИ, при этом сохраняется каменное лицо и отрицается собственная причастность.
Этот сценарий в полной мере реализован после разлива нефти из технологического нефтепровода на разработках дочки «Роснефти» “РН-Юганскнефтегаз” в Нефтеюганском районе Югры в 123 км южнее города Нефтеюганска. Утечка нефти там началась 12 июля и, по данным Росприроднадзора, уже через четыре дня достигла размеров 200 кубометров.
По данным визуальных наблюдений с вертолётов и сделанных с них фотографий на 19 июля площадь разлива ещё увеличилась и составила около 1 тысячи кв метров. На фотографиях видно, что некоторые чёрные нефтяные озёра уже прикрыты свежеспиленными брёвнами в попытке спрятать утечку.
Итак, реализация первого шага началась сразу после начала разлива и спустя четыре дня, на момент запроса Росприроднадзора, от нефтяных озёр до магистрального нефтепровода Усть-Балык-Омск оставалось всего 150 метров. В письме в адрес «Транснефти» от 12 июля за подписью главного инженера Нефтеюганского УМН А.А. Антоненко сообщалось: «… признаков выхода нефти на поверхность и признаков замазученности на площадочных объектах… не обнаружено».
Шаг два. «Грамотно» уведомленный Росприроднадзор подозревает в разливе “Транснефть”, владеющую более крупной трубой, и пишет ей соответствующее письмо. Потекла ли разлившаяся нефть в нужном “Роснефти” направлении случайно, самотёком, или это была чья-то работа, могло бы помочь установить квалифицированное расследование. Но никто его проводить не спешит.
Шаг три: всё отрицать. Уже в день утечки Телеграм-каналы начали писать о разливе нефти. Но не у “Роснефти”, а у её соседа — “Транснефти”. При этом акт, составленный специалистами этих двух компаний на месте происшествия и подтверждающий разлив на промысловом, а не на магистральном нефтепроводе, полностью владельцами этих каналов игнорируется (имеется в редакции).
Сама “Роснефть” при прямых вопросах в лоб, как это сделано РБК, всё отрицает.
Экологические организации молчат, хотя у того же “Гринписа” по разливам нефти на промыслах есть отдельная программа, которая наверняка стоит благотворителям больших денег.
Авария означает для “Роснефти” не только штраф, но и необходимость рекультивировать отравленную землю. При этом отравленную не просто нефтью, а ещё не прошедшей очистку скважинной жидкостью. А она часто содержит вытесняющую нефть из пластов присадки, которые гораздо опаснее для окружающей среды и здоровья людей.
Между тем для “Роснефти” аварии в том районе становятся обыденным делом – в Югре компания является бесспорным лидером по числу разливов нефти. По данным за 2017 год на “Роснефть” приходилось почти 99% или 3496 таких “грязных” аварий. До такой степени обыденным, что «Роснефть» уже неделями не считает важным даже реагировать на очередной разлив. При этом «Транснефть» бьет тревогу – нефть грозит залить проходящий рядом магистральный нефтеперовод. А это уже не только экология и экономика «Роснефти», это уже экономика страны.
Примечательно, что по данным того же “Гринписа”, российские нефтяники в год проливают на землю в тайге и вечной мерзлоте около 5 млн тонн нефти (по данным Минприроды России 1,5 млн тонн). Это составляет почти 1% от всей национальной нефтедобычи и при нынешних ценах на нефть лишает страну дохода почти на 2 млрд долларов.
В итоге на сегодня имеем молчащий Росприроднадзор, разлив на полторы тысячи квадратных метров. Грандиозный экологический ущерб и убытки для всех участников истории в десятки, а то и сотни миллионов рублей.
«Роснефть» по-прежнему молчит.
Игорь Черкасов, Югра