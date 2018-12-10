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Новости oilru.com
Экспорт, импорт
"Белнефтехим" из-за поставок грязной нефти из России снизил экспорт продукции на $800 млн
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«Нефть России», 22.07.19, Москва, 09:44 Ситуация с поставками в Белоруссию некачественной нефти из РФ привела к снижению экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на $800 млн. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Из-за объективного фактора, фактора грязной нефти, мы существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по "Белнефтехиму" это минус $800 млн к прошлому году", - отметил глава Минэкономики Белоруссии.