«Нефть России», 22.07.19, Москва, 09:00 Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в очередной раз заявил о грядущем в 2021 году взрыве потребкредитования.



По его словам, полностью безболезненно выйти из этой ситуации уже не получится и правительство прорабатывает механизмы помощи гражданам, которые попадут в сложную финансовую ситуацию. При это Орешкин отметил, что ситуацию для рынка потребкредитования можно охарактеризовать как пузырь, но для экономики в целом и с точки зрения рисков для финансовой системы эта ситуация не является пузырем.



"Наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожженными с криками, чтобы понимать, что делать сейчас для того, чтобы в 2021 году с этой проблемой не столкнулись в полный рост. Набор предложений есть, будем их обсуждать в правительстве и с ЦБ", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".



Пузырь для людей, но не для экономики

"Это уже серьезная социальная проблема. В четвертом квартале 2019 года треть выдаваемых кредитов была выдана людям и домохозяйствам, у которых платеж по этим кредитам превышает 60% ежемесячного дохода. Понятно, что человек, попал в такую яму, сейчас думает - как только перекредитоваться и где занять", - сказал Орешкин.



По его словам, два года подряд последние два года прирост задолженности составляет порядка 25% в год - в прошлом году она выросла на 1,8 трлн рублей.



"В чем здесь пузырь - когда рынок растет, в банках смотрят и думают, два-три года тема протянет, перекредитуются в других банках. Это игра в музыкальные стулья. Это означает, что ты бегаешь по кругу и сейчас та стадия, когда стулья новые подносят - приходят новые банки и приносят новые стулья", - описал он ситуацию с потребкредитованием.



"С точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств - это пузырь, с точки зрения экономики в целом и риска для финансовой системы - это не пузырь. Чтобы он не лопнул и не забрызгал всех вокруг, его и надо потихоньку сдувать, и, надеюсь, что решения, которые ЦБ принимает, приведут именно к таким результатам", - сказал министр.



По его словам, эта ситуация не несет системных проблем для банковской системы, но является проблемой для людей и несет риски вхождения экономики в рецессию в 2021 году.



"Рост задолженности в 1,8 трлн рублей - это означает, что эти суммы появились в конечном потребительском спросе дополнительно. Потом, например, рост вырастет до 2,5 трлн рублей, а затем, когда резко остановится (выдача новых потребкредитов - ИФ), то за короткий промежуток времени можем уйти из плюс 2,5 трлн рублей в минус 1 трлн рублей и из конечного спроса пропадет такая сумма, а это 3% ВВП в короткое время. Вряд ли ЦБ через ДКП сможет компенсировать такой резкий провал. И экономика точно провалится в рецессию. Наше моделирование показывает, что если ничего не делать, то это настанет в 2021 году", - предупредил Орешкин.



Безболезненно выйти из ситуации не удастся

"Моя позиция - очевидно, что объем проблем, в том числе социальных, уже накоплен, мы их не избежим. Нужно сделать так, чтобы проблему не увеличивали в будущем, нужно утяжелять выдачу кредитов, особенно, где платеж к доходам высокий. ЦБ уже объявил, что с 1 октября вводит специальные показатели - соотношение платежа к доходу заемщика и на базе него строится регулирование", - сказал министр.



"Во-вторых, уже сейчас нужно думать, и мы предложения такие готовим - что нужно сделать, когда произойдет отрезание новых кредитов, что нужно сделать, чтобы люди постепенно вышли из этой ситуации. Безболезненно точно уже не получится", - добавил он.



Орешкин также заявил, что противостояния у Минэкономразвития с ЦБ никакого нет. "Мы с ЦБ не ругаемся, просто по ряду экономических вопросов участвуем в публичной дискуссии. Это правильно, так как помимо ЦБ и Минэкономразвития участвуют в ней и эксперты", - отметил министр.



Давняя дискуссия

Минэкономразвития и ЦБ не раз расходились в оценке рисков потребительского кредитования.



Так, в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума Максим Орешкин заявил, что существенный рост необеспеченного кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию, и если ничего не предпринимать, то она может наступить в 2021 году.



Глава Банка России Эльвира Набиуллина абсолютно не согласилась с этим тезисом. Она отметила, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561429/ Источник: Interfax ← Эксперты назвали наименее востребованные в России профессии "Белнефтехим" из-за поставок грязной нефти из России снизил экспорт продукции на $800 млн → Новости net.finam.ru