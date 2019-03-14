Здравствуйте, !
Сегодня 22 июля 2019 года, понедельник , 14:58:52 мск
Нефть, Brent: $62.79 -0,16
Валюта:    62.87 0    70.79 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1276,53 Мб информации:

  • 539568 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Кадры

Эксперты назвали наименее востребованные в России профессии

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 22.07.19, Москва, 08:38    Наименее востребованы педагоги средней школы и бухгалтеры, рабочие места этих специальностей в целом заполнены, сообщили в субботу ТАСС во ВНИИ труда.
 
"Низкий спрос на педагогов средней школы - 1% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров - 1,4% (1,1% - в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе", - рассказали эксперты.
 
Отмечается, что также низкая потребность зафиксирована в специалистах среднего юридического персонала в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале учреждений культуры, художественных галерей, музеев и библиотек.
 
"Высокая потребность в среднем медицинском персонале скорой помощи - 7% (6,3% - в 2016 году), среднем медперсонале по уходу - 3,8% (3,7% - в 2016 году). Востребованы ветеринарные фельдшеры - 5,7% (4,9% - в 2016 году), Высокий спрос на пилотов воздушных судов - доля вакансий выросла с 1,8% в 2016 года до 6,7% в 2018 году", - рассказали во ВНИИ труда.
 
Как отметили эксперты, по-прежнему высок спрос на специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), в том числе разработчиков программного обеспечения - это самая массовая профессия в сфере ИКТ, он составил 4,4% (3,4% в 2016 году), на разработчиков Web и мультимедийных приложений - 4,8%.
 
Доля вакансий в общем количестве рабочих мест для работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в 2018 году составляла 3,3% (на 0,5% больше, чем в 2016 году). "В дефиците кондукторы общественного транспорта - 12,9% (12,7% в 2016 году); проводники железнодорожных вагонов, бортпроводники, стюарды - 8,7% (3,6% в 2016 году)", - рассказали эксперты. При этом профессии продавцов и охранников не относятся к дефицитным.
 
В группе квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства наблюдается наибольший неудовлетворенный спрос на кадры. "При этом самый высокий спрос - на производителей огородных, плодовых и полевых культур - 7,9% (1,9% - в 2016 году)", - подчеркнули эксперты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561428/

Орешкин считает, что экономика любой страны не может быть на 100% частнойОрешкин вновь заявил о взрыве потребительского кредитования в 2021 году
Просмотров: 217
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 
09:44 · "Белнефтехим" из-за поставок грязной нефти из России снизил экспорт продукции на $800 млн
09:00 · Орешкин вновь заявил о взрыве потребительского кредитования в 2021 году
08:38 · Эксперты назвали наименее востребованные в России профессии
00:36 · Орешкин считает, что экономика любой страны не может быть на 100% частной
00:01 · Следующая рецессия попадет в книгу рекордов
20.07.19 · Юрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома"
20.07.19 · Рынок нефти на пороге затяжного падения
19.07.19 · "Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом
19.07.19 · Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?
18.07.19 · Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
18.07.19 · Российские банки за первое полугодие получили более 1 трлн руб. прибыли
18.07.19 · В США заявили о рекордных потерях в добыче нефти в ОПЕК с 2015 года
18.07.19 · Экономист ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году до 7%
18.07.19 · Bloomberg: Британия нарастит добычу нефти по опыту сланцевых компаний США
18.07.19 · МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год и повысил на 2020 год

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Эксперты назвали наименее востребованные в России профессии

«Нефть России», 22.07.19, Москва, 08:38   Наименее востребованы педагоги средней школы и бухгалтеры, рабочие места этих специальностей в целом заполнены, сообщили в субботу ТАСС во ВНИИ труда.
 
"Низкий спрос на педагогов средней школы - 1% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров - 1,4% (1,1% - в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе", - рассказали эксперты.
 
Отмечается, что также низкая потребность зафиксирована в специалистах среднего юридического персонала в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале учреждений культуры, художественных галерей, музеев и библиотек.
 
"Высокая потребность в среднем медицинском персонале скорой помощи - 7% (6,3% - в 2016 году), среднем медперсонале по уходу - 3,8% (3,7% - в 2016 году). Востребованы ветеринарные фельдшеры - 5,7% (4,9% - в 2016 году), Высокий спрос на пилотов воздушных судов - доля вакансий выросла с 1,8% в 2016 года до 6,7% в 2018 году", - рассказали во ВНИИ труда.
 
Как отметили эксперты, по-прежнему высок спрос на специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), в том числе разработчиков программного обеспечения - это самая массовая профессия в сфере ИКТ, он составил 4,4% (3,4% в 2016 году), на разработчиков Web и мультимедийных приложений - 4,8%.
 
Доля вакансий в общем количестве рабочих мест для работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в 2018 году составляла 3,3% (на 0,5% больше, чем в 2016 году). "В дефиците кондукторы общественного транспорта - 12,9% (12,7% в 2016 году); проводники железнодорожных вагонов, бортпроводники, стюарды - 8,7% (3,6% в 2016 году)", - рассказали эксперты. При этом профессии продавцов и охранников не относятся к дефицитным.
 
В группе квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства наблюдается наибольший неудовлетворенный спрос на кадры. "При этом самый высокий спрос - на производителей огородных, плодовых и полевых культур - 7,9% (1,9% - в 2016 году)", - подчеркнули эксперты.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Май 2019
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 Июнь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
 Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    