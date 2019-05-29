«Нефть России», 22.07.19, Москва, 00:36 Экономика любой страны не может быть на 100% частной, есть сферы где участие государства необходимо, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.



"Экономика, где государство никоим образом не участвует - уже несколько сот лет этим идеям, они доказали свою неэффективность. Есть зоны, где рыночная экономика не справляется, где есть провалы и где нужно влияние государства", - сказал Орешкин в воскресенье в интервью радиостанции "Эхо Москвы".



"Образование не может быть на 100% частным, здравоохранение не может быть на 100% частным, строительство инфраструктурных объектов, которые имеют большой социально-экономический эффект, не может быть на 100% частным. Поэтому роль государства во всех экономиках мира присутствует", - отметил министр.



По мнению Орешкина, в эффективной экономике должен быть "правильный баланс" между государством и рыночной составляющей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561427/ Источник: "ТАСС" ← Следующая рецессия попадет в книгу рекордов Эксперты назвали наименее востребованные в России профессии → Новости net.finam.ru