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Экономика
Орешкин считает, что экономика любой страны не может быть на 100% частной
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«Нефть России», 22.07.19, Москва, 00:36 Экономика любой страны не может быть на 100% частной, есть сферы где участие государства необходимо, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Экономика, где государство никоим образом не участвует - уже несколько сот лет этим идеям, они доказали свою неэффективность. Есть зоны, где рыночная экономика не справляется, где есть провалы и где нужно влияние государства", - сказал Орешкин в воскресенье в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Образование не может быть на 100% частным, здравоохранение не может быть на 100% частным, строительство инфраструктурных объектов, которые имеют большой социально-экономический эффект, не может быть на 100% частным. Поэтому роль государства во всех экономиках мира присутствует", - отметил министр.
По мнению Орешкина, в эффективной экономике должен быть "правильный баланс" между государством и рыночной составляющей.