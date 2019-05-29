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Экономика

Орешкин считает, что экономика любой страны не может быть на 100% частной

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«Нефть России», 22.07.19, Москва, 00:36    Экономика любой страны не может быть на 100% частной, есть сферы где участие государства необходимо, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
 
"Экономика, где государство никоим образом не участвует - уже несколько сот лет этим идеям, они доказали свою неэффективность. Есть зоны, где рыночная экономика не справляется, где есть провалы и где нужно влияние государства", - сказал Орешкин в воскресенье в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
 
"Образование не может быть на 100% частным, здравоохранение не может быть на 100% частным, строительство инфраструктурных объектов, которые имеют большой социально-экономический эффект, не может быть на 100% частным. Поэтому роль государства во всех экономиках мира присутствует", - отметил министр.
 
По мнению Орешкина, в эффективной экономике должен быть "правильный баланс" между государством и рыночной составляющей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561427/

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Орешкин считает, что экономика любой страны не может быть на 100% частной

«Нефть России», 22.07.19, Москва, 00:36   Экономика любой страны не может быть на 100% частной, есть сферы где участие государства необходимо, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
 
"Экономика, где государство никоим образом не участвует - уже несколько сот лет этим идеям, они доказали свою неэффективность. Есть зоны, где рыночная экономика не справляется, где есть провалы и где нужно влияние государства", - сказал Орешкин в воскресенье в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
 
"Образование не может быть на 100% частным, здравоохранение не может быть на 100% частным, строительство инфраструктурных объектов, которые имеют большой социально-экономический эффект, не может быть на 100% частным. Поэтому роль государства во всех экономиках мира присутствует", - отметил министр.
 
По мнению Орешкина, в эффективной экономике должен быть "правильный баланс" между государством и рыночной составляющей.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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