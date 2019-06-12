«Нефть России», 19.07.19, Москва, 20:40 "Нафтогаз Украины" заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.



"Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов", — говорится в релизе украинской компании.



По ее данным, суд отклонил апелляцию 8 июля. В тот же день решение в пользу Киева приняли и в Люксембурге.



"Он (суд в Люксембурге. — Прим. ред.) отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража", — заявили в Киеве.



Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома", заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.



В декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.



"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.

В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".



А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.



Кроме того, в марте этого года люксембургский арбитраж выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту, однако "Газпром" подал апелляцию. Предварительные слушания по жалобе российской компании были запланированы на июнь.

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