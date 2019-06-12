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Украина и газ

"Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом

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«Нефть России», 19.07.19, Москва, 20:40    "Нафтогаз Украины" заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.
 
"Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов", — говорится в релизе украинской компании.
 
По ее данным, суд отклонил апелляцию 8 июля. В тот же день решение в пользу Киева приняли и в Люксембурге.
 
"Он (суд в Люксембурге. — Прим. ред.) отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража", — заявили в Киеве.
 
Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома", заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
 
В декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
 
"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.
В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".
 
А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.
 
Кроме того, в марте этого года люксембургский арбитраж выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту, однако "Газпром" подал апелляцию. Предварительные слушания по жалобе российской компании были запланированы на июнь.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561424/

Рынок нефти на пороге затяжного паденияЮрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома"
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20.07.19 · Юрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома"
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"Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом

«Нефть России», 19.07.19, Москва, 20:40   "Нафтогаз Украины" заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.
 
"Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов", — говорится в релизе украинской компании.
 
По ее данным, суд отклонил апелляцию 8 июля. В тот же день решение в пользу Киева приняли и в Люксембурге.
 
"Он (суд в Люксембурге. — Прим. ред.) отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража", — заявили в Киеве.
 
Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома", заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
 
В декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
 
"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.
В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".
 
А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.
 
Кроме того, в марте этого года люксембургский арбитраж выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту, однако "Газпром" подал апелляцию. Предварительные слушания по жалобе российской компании были запланированы на июнь.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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