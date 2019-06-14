«Нефть России», 20.07.19, Москва, 00:00 Цены на нефть упали до минимума с начала июля. Всего за два дня стоимость барреля североморской смеси потеряла почти $4. Какова вероятность затяжного снижения?



Основным драйвером снижения в среду стала статистика по запасам от Минэнерго США.



И хотя запасы нефти за неделю сократились на 3 с лишним миллиона баррелей, запасы бензина и дистиллятов показали существенный рост.



К слову, рост запасов дистиллятов продолжается уже пять недель подряд, а их объем достиг максимума с января.



При этом отмечено снижение спроса со стороны НПЗ, что может отражать сокращение потребления. Более того, общие коммерческие запасы углеводородов в США выросли почти на 12 млн баррелей и превышают уровни годичной давности на 110 млн баррелей.



А вот добыча в Штатах сократилась до минимума с марта, однако этот фактор не смог переубедить трейдеров играть на понижение.



Скорее всего, снижение добычи обусловлено временными факторам - угрозой урагана в Мексиканском заливе, однако сейчас компании уже возвращаются к работе.



Напомним также, что ранее на этой неделе цены на нефть рухнули более чем на 3% на фоне сообщений о возможных переговорах между Ираном и США. Это означает снижение градуса геополитической напряженности и потенциальное снятие санкций с Исламской Республики.



Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Штаты в свою очередь не намерены добиваться свержения режима в Иране.



Напомним, что Штаты ввели новые санкции в отношении Исламской Республики в ноябре прошлого года, предоставив некоторым странам полугодовую отсрочку на покупку иранской нефти. В апреле санкции вступили в силу в полном объеме, а экспорт "черного золота" из Ирана сократился с 2 млн баррелей до 500 тыс. баррелей.



Потенциальное возвращение Ирана на мировой рынок может обрушить нефтяные цены. По данным Международного энергетического агентства, даже сейчас, когда Тегеран практически отрезан от экспорта, рынку грозит избыток предложения.



В целом же на рынке углеводородов сейчас формируются все условия для мощного нисходящего тренда. Возможно, уже в ближайшие месяцы котировки протестируют минимумы конца прошлого года, когда цена за баррель смеси Brent опускалась в район $50.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561423/ Источник: Вести ← Ограничит ли избыток газа США добычу нефти? "Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом → Новости net.finam.ru