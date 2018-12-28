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Нефтегазодобыча

Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?

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«Нефть России», 19.07.19, Москва, 19:57    Трубопроводная компания борется с практикой сжигания газа в Техасе, что может замедлить темпы добычи нефти.
 
Сжигание газа превратилось в настоящую эпидемию в Техасе. Бурильщики Пермского бассейна увеличили объем добычи нефти до поразительных уровней, что привело к волне природного газа. Но если для перемещения нефти по трубопроводам были серьезные препятствия, в отношении газопроводов дела обстояли еще хуже. Лишенные места для хранения газа, сланцевые компании просто сжигают его в воздухе.
 
По данным Wall Street Journal, в Пермском месторождении и Eagle Ford добыча сланцевого газа в I квартале составляла в среднем 740 млн куб. футов в день. За первые 3 месяца в воздухе сгорало газа на $1,8 млн в день, а выбросы парниковых газов равнялись объемам выбросов 5 млн автомобилей.
 
Возможно, еще более шокирующим является тот факт, что Texas Railroad Commission, государственный регулирующий орган штата Техас, устанавливающий ежемесячное допустимое количество отбора нефти из скважин, получила более 27 тыс. запросов на разрешение на сжигание за последние 7 лет. И она не отклонила ни одного запроса согласно Wall Street Journal.
 
Как отмечает WSJ, оператор трубопровода Williams Co. пытается оспорить запрос на выдачу разрешения на сжигание сланца, который поступил от компании Exco Resources, разрабатывающей Eagle Ford. Судя по всему, Exco хочет сжечь весь газ из скважин в Южном Техасе, несмотря на то что они могут быть подключены к существующим трубопроводам. Exco хочет сжечь газ, потому что это выгоднее, чем покупать место на трубопроводе. Williams Co. опасается, что неконтролируемое сжигание станет препятствием для трубопроводных компаний, которым нужны контракты до строительства новых трубопроводов.
 
До сих пор сланцевики Техаса не сталкивались с сопротивлением сжиганию. Но противодействие со стороны мощной компании может стать более серьезным препятствием. Если Texas Railroad Commission откажет в выдаче разрешения, темпы добычи нефти в штате замедлятся.
 
Доказательства этой динамики уже видны в Северной Дакоте, где сжигание значительно превышает допустимые пределы штата. Но ограничения на сжигание в Баккене оказывают большее влияние, чем в Техасе. Губернатор Северной Дакоты Брент Сэнфорд заявил недавно, что добыча нефти в Баккене была бы выше, если бы не ограничения при добыче природного газа. Он утверждал, что Северная Дакота могла бы производить 2 млн баррелей в день, если бы не ограничения в отношении газа, сейчас производится 1,4 мб/д.
 
У Северной Дакоты есть цель ограничить сжигание 12% газа, добываемого в этом году. В ноябре 2020 г. этот показатель должен снизиться до 9%. Тем не менее в мае 2019 г. было сожжено 19%. Однако государственные регуляторы утверждают, что бурильщики сокращают добычу нефти, пытаясь снизить сжигание.
 
Между тем, в Альберте бурильщики природного газа сталкиваются с возможностью "корпоративных сбоев, значительной потери рабочих мест" и "кризиса ликвидности", по данным группы газовых компаний. Проблема заключается в одном из трубопроводов, хотя в Альберте, из-за ограничений трубопроводов, производители газа борются за доступ с TC Energy. Когда газопроводы отключаются на техническое обслуживание, производители газа отмечают, сильную волатильность и снижение цен. Цены на природный газ в регионе недавно опустились на отрицательную территорию. Бурильщики газовых скважин предлагают добровольные сокращения добычи, некоторые даже призывают провести обязательные ограничения, как в нефтяной промышленности.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561422/

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Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?

«Нефть России», 19.07.19, Москва, 19:57   Трубопроводная компания борется с практикой сжигания газа в Техасе, что может замедлить темпы добычи нефти.
 
Сжигание газа превратилось в настоящую эпидемию в Техасе. Бурильщики Пермского бассейна увеличили объем добычи нефти до поразительных уровней, что привело к волне природного газа. Но если для перемещения нефти по трубопроводам были серьезные препятствия, в отношении газопроводов дела обстояли еще хуже. Лишенные места для хранения газа, сланцевые компании просто сжигают его в воздухе.
 
По данным Wall Street Journal, в Пермском месторождении и Eagle Ford добыча сланцевого газа в I квартале составляла в среднем 740 млн куб. футов в день. За первые 3 месяца в воздухе сгорало газа на $1,8 млн в день, а выбросы парниковых газов равнялись объемам выбросов 5 млн автомобилей.
 
Возможно, еще более шокирующим является тот факт, что Texas Railroad Commission, государственный регулирующий орган штата Техас, устанавливающий ежемесячное допустимое количество отбора нефти из скважин, получила более 27 тыс. запросов на разрешение на сжигание за последние 7 лет. И она не отклонила ни одного запроса согласно Wall Street Journal.
 
Как отмечает WSJ, оператор трубопровода Williams Co. пытается оспорить запрос на выдачу разрешения на сжигание сланца, который поступил от компании Exco Resources, разрабатывающей Eagle Ford. Судя по всему, Exco хочет сжечь весь газ из скважин в Южном Техасе, несмотря на то что они могут быть подключены к существующим трубопроводам. Exco хочет сжечь газ, потому что это выгоднее, чем покупать место на трубопроводе. Williams Co. опасается, что неконтролируемое сжигание станет препятствием для трубопроводных компаний, которым нужны контракты до строительства новых трубопроводов.
 
До сих пор сланцевики Техаса не сталкивались с сопротивлением сжиганию. Но противодействие со стороны мощной компании может стать более серьезным препятствием. Если Texas Railroad Commission откажет в выдаче разрешения, темпы добычи нефти в штате замедлятся.
 
Доказательства этой динамики уже видны в Северной Дакоте, где сжигание значительно превышает допустимые пределы штата. Но ограничения на сжигание в Баккене оказывают большее влияние, чем в Техасе. Губернатор Северной Дакоты Брент Сэнфорд заявил недавно, что добыча нефти в Баккене была бы выше, если бы не ограничения при добыче природного газа. Он утверждал, что Северная Дакота могла бы производить 2 млн баррелей в день, если бы не ограничения в отношении газа, сейчас производится 1,4 мб/д.
 
У Северной Дакоты есть цель ограничить сжигание 12% газа, добываемого в этом году. В ноябре 2020 г. этот показатель должен снизиться до 9%. Тем не менее в мае 2019 г. было сожжено 19%. Однако государственные регуляторы утверждают, что бурильщики сокращают добычу нефти, пытаясь снизить сжигание.
 
Между тем, в Альберте бурильщики природного газа сталкиваются с возможностью "корпоративных сбоев, значительной потери рабочих мест" и "кризиса ликвидности", по данным группы газовых компаний. Проблема заключается в одном из трубопроводов, хотя в Альберте, из-за ограничений трубопроводов, производители газа борются за доступ с TC Energy. Когда газопроводы отключаются на техническое обслуживание, производители газа отмечают, сильную волатильность и снижение цен. Цены на природный газ в регионе недавно опустились на отрицательную территорию. Бурильщики газовых скважин предлагают добровольные сокращения добычи, некоторые даже призывают провести обязательные ограничения, как в нефтяной промышленности.
 


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