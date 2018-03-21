«Нефть России», 12.11.21, Москва, 17:45 Обозреватель 19Fortyfive Брент Иствуд рассказал о беспилотном подводном аппарате "Посейдон", с помощью которого Россия сможет "уничтожить все города" на американском побережье.



"Самый опасный дрон, разрабатываемый для российских военных в ближайшие годы, — это "Посейдон". Его планируют поставить в армию в 2027 году. Хотя оружие проектируется всего лишь несколько лет, оно вселяет ужас", — пишет автор.



Как отмечается в материале, аппарат запускают с подводной лодки. Он оснащен ядерной боеголовкой и такой же силовой установкой, поэтому русским не нужно будет беспокоиться о том, что у него закончится топливо: у "Посейдона" будет неограниченный радиус действия. По словам колумниста, это оружие "судного дня" сможет самостоятельно пересекать Северную Атлантику и поражать прибрежные города США. При этом беспилотник гораздо сложнее уничтожить, чем пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, уточнил Иствуд.



Параллельно с автономной торпедой Россия разрабатывает подводную лодку K-329 "Белгород", добавил он. Как указано в статье, она создана на базе атомных ударных АПЛ типа "Оскар II" по классификации НАТО и будет нести до шести "Посейдонов".



О проектировке беспилотного подводного аппарата Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие торпеды могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561421/ Источник: РИА «Новости» ← Рынок природного газа США вновь сбалансирован, но цены продолжают колебаться Итоги недели: макроэкономика, нефть, драгметаллы → Новости net.finam.ru