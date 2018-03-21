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Раскрыт сценарий армагеддона, который Россия устроит Соединенным Штатам

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«Нефть России», 12.11.21, Москва, 17:45    Обозреватель 19Fortyfive Брент Иствуд рассказал о беспилотном подводном аппарате "Посейдон", с помощью которого Россия сможет "уничтожить все города" на американском побережье.
 
"Самый опасный дрон, разрабатываемый для российских военных в ближайшие годы, — это "Посейдон". Его планируют поставить в армию в 2027 году. Хотя оружие проектируется всего лишь несколько лет, оно вселяет ужас", — пишет автор.
 
Как отмечается в материале, аппарат запускают с подводной лодки. Он оснащен ядерной боеголовкой и такой же силовой установкой, поэтому русским не нужно будет беспокоиться о том, что у него закончится топливо: у "Посейдона" будет неограниченный радиус действия. По словам колумниста, это оружие "судного дня" сможет самостоятельно пересекать Северную Атлантику и поражать прибрежные города США. При этом беспилотник гораздо сложнее уничтожить, чем пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, уточнил Иствуд.
 
Параллельно с автономной торпедой Россия разрабатывает подводную лодку K-329 "Белгород", добавил он. Как указано в статье, она создана на базе атомных ударных АПЛ типа "Оскар II" по классификации НАТО и будет нести до шести "Посейдонов".
 
О проектировке беспилотного подводного аппарата Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие торпеды могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561421/

Рынок природного газа США вновь сбалансирован, но цены продолжают колебатьсяИтоги недели: макроэкономика, нефть, драгметаллы
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Раскрыт сценарий армагеддона, который Россия устроит Соединенным Штатам

«Нефть России», 12.11.21, Москва, 17:45   Обозреватель 19Fortyfive Брент Иствуд рассказал о беспилотном подводном аппарате "Посейдон", с помощью которого Россия сможет "уничтожить все города" на американском побережье.
 
"Самый опасный дрон, разрабатываемый для российских военных в ближайшие годы, — это "Посейдон". Его планируют поставить в армию в 2027 году. Хотя оружие проектируется всего лишь несколько лет, оно вселяет ужас", — пишет автор.
 
Как отмечается в материале, аппарат запускают с подводной лодки. Он оснащен ядерной боеголовкой и такой же силовой установкой, поэтому русским не нужно будет беспокоиться о том, что у него закончится топливо: у "Посейдона" будет неограниченный радиус действия. По словам колумниста, это оружие "судного дня" сможет самостоятельно пересекать Северную Атлантику и поражать прибрежные города США. При этом беспилотник гораздо сложнее уничтожить, чем пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, уточнил Иствуд.
 
Параллельно с автономной торпедой Россия разрабатывает подводную лодку K-329 "Белгород", добавил он. Как указано в статье, она создана на базе атомных ударных АПЛ типа "Оскар II" по классификации НАТО и будет нести до шести "Посейдонов".
 
О проектировке беспилотного подводного аппарата Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие торпеды могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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