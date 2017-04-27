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Цены на газ

Рынок природного газа США вновь сбалансирован, но цены продолжают колебаться

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«Нефть России», 12.11.21, Москва, 18:01    Мягкая погода этой осенью позволяет увеличить запасы природного газа в хранилищах, прежде чем начнется отопительный сезон. Данное обстоятельство ослабляет беспокойство относительно нехватки газа в зимний период, содействуя существенным дневным колебаниям цен.
 
Декабрьские контракты на природный газ завершили торги в четверг с повышением на 5,5%, по 5,149 доллара за млн БТЕ. Таким образом, цены продемонстрировали дневное изменение более чем на 5% уже в 13-й раз за последние 34 торговых дня. Двумя днями ранее котировки газа упали до 4,91 доллара, а за две недели до того - достигли максимума 6,22 доллара.
 
Вообще нельзя сказать, что высокая волатильность цен на газ для этого времени года является чем-то необычным, поскольку трейдеры пытаются учесть как прогнозы зимней погоды, так и динамику запасов в хранилищах. Однако сейчас 5-процентное изменение цен означает намного больше, чем в прошлые годы, поскольку рынок вступает в отопительный сезон с ценами на самых высоких отметках с начала сланцевого бума более 10 лет назад.
 
Аналитики, включая Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, ожидают переменчивой погоды предстоящей зимой. Последние метеопрогнозы предполагают мягкую погоду вплоть до Дня Благодарения, что может содействовать снижению цен. Однако сомнения в достаточности экспортных поставок российского газа в Европу влияют на рынок США, поскольку эта страна снабжает европейский регион сжиженным природным газом. Это повышательный фактор для цен на газ.
 
На текущей неделе аналитики EIA спрогнозировали среднюю цену природного газа в ноябре-феврале на уровне 5,53 доллара за млн БТЕ. Поскольку мощности по экспорту газа загружены практически полностью, а добыча сравнительно ровная, в EIA предполагают высокую зависимость цен от погоды.
 
"Мы видим более высокие цены, - рассуждает Кристофер Луни, аналитик RBC Capital Markets. - В то же время недавняя динамика котировок более точно обрисовывает баланс (американского) рынка. Предложение на нем сравнительно менее ограниченное по сравнению" с другими регионами мира.
 
На большей части земного шара этой зимой ожидается нехватка отопительного топлива, поскольку летом 2021 года много газа было израсходовано на выработку электроэнергии для систем кондиционирования воздуха. Тогда погода в северном полушарии была самой жаркой за всю историю наблюдений.
 
Предложение на внутреннем рынке значительно сокращается в некоторых регионах, например, в странах Запада, где потребляется больше газа, чем обычно, чтобы компенсировать сокращение выработки энергии на гидроэлектростанциях из-за падения уровня воды в реках. Но общая ситуация с предложением в США значительно улучшилась, поскольку низкий уровень запасов привел к росту цен на газ в сентябре.
 
В среду Минэнерго США сообщило, что запасы газа в хранилищах страны всего на 3,2% ниже нормы для этого времени года. Аналитики полагают, что не по сезону теплая погода на этой неделе приведет к дальнейшему увеличению резервов газа, о чем ведомство сообщит на следующей неделе.
 
Как свидетельствуют данные Минэнерго США, третья неделя ноября обычно является началом сезона отбора газа из хранилищ, когда спрос на него превышает объемы добычи и ранее накопленные резервы начинают сокращаться. Дополнительная неделя до начала зимнего сезона активного потребления газа для отопления должна довести уровень запасов еще ближе к норме и уменьшить риск скачков цен.
 
Согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), число коротких позиций хедж-фондов и других спекулянтов по фьючерсам на природный газ в конце прошлого месяца стало превышать число длинных позиций. Трейдеры увеличили число коротких позиций в начале ноября, и впервые с июня 2020 года в течение нескольких недель на рынке имела место чистая короткая позиция по контрактам на газ.
 
Трейдинговая компания Ritterbusch & Associates сообщила клиентам в четверг об отсутствии значимых факторов, способных стимулировать рост или снижение котировок газа до конца месяца. В то же время существенное похолодание может вызвать быстрый рост цен. В компании ожидают еще одного отката котировок, чтобы воспользоваться им для открытия дополнительных длинных позиций по фьючерсам на природный газ.
 
Ryan DezemberПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561420/

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Рынок природного газа США вновь сбалансирован, но цены продолжают колебаться

«Нефть России», 12.11.21, Москва, 18:01   Мягкая погода этой осенью позволяет увеличить запасы природного газа в хранилищах, прежде чем начнется отопительный сезон. Данное обстоятельство ослабляет беспокойство относительно нехватки газа в зимний период, содействуя существенным дневным колебаниям цен.
 
Декабрьские контракты на природный газ завершили торги в четверг с повышением на 5,5%, по 5,149 доллара за млн БТЕ. Таким образом, цены продемонстрировали дневное изменение более чем на 5% уже в 13-й раз за последние 34 торговых дня. Двумя днями ранее котировки газа упали до 4,91 доллара, а за две недели до того - достигли максимума 6,22 доллара.
 
Вообще нельзя сказать, что высокая волатильность цен на газ для этого времени года является чем-то необычным, поскольку трейдеры пытаются учесть как прогнозы зимней погоды, так и динамику запасов в хранилищах. Однако сейчас 5-процентное изменение цен означает намного больше, чем в прошлые годы, поскольку рынок вступает в отопительный сезон с ценами на самых высоких отметках с начала сланцевого бума более 10 лет назад.
 
Аналитики, включая Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, ожидают переменчивой погоды предстоящей зимой. Последние метеопрогнозы предполагают мягкую погоду вплоть до Дня Благодарения, что может содействовать снижению цен. Однако сомнения в достаточности экспортных поставок российского газа в Европу влияют на рынок США, поскольку эта страна снабжает европейский регион сжиженным природным газом. Это повышательный фактор для цен на газ.
 
На текущей неделе аналитики EIA спрогнозировали среднюю цену природного газа в ноябре-феврале на уровне 5,53 доллара за млн БТЕ. Поскольку мощности по экспорту газа загружены практически полностью, а добыча сравнительно ровная, в EIA предполагают высокую зависимость цен от погоды.
 
"Мы видим более высокие цены, - рассуждает Кристофер Луни, аналитик RBC Capital Markets. - В то же время недавняя динамика котировок более точно обрисовывает баланс (американского) рынка. Предложение на нем сравнительно менее ограниченное по сравнению" с другими регионами мира.
 
На большей части земного шара этой зимой ожидается нехватка отопительного топлива, поскольку летом 2021 года много газа было израсходовано на выработку электроэнергии для систем кондиционирования воздуха. Тогда погода в северном полушарии была самой жаркой за всю историю наблюдений.
 
Предложение на внутреннем рынке значительно сокращается в некоторых регионах, например, в странах Запада, где потребляется больше газа, чем обычно, чтобы компенсировать сокращение выработки энергии на гидроэлектростанциях из-за падения уровня воды в реках. Но общая ситуация с предложением в США значительно улучшилась, поскольку низкий уровень запасов привел к росту цен на газ в сентябре.
 
В среду Минэнерго США сообщило, что запасы газа в хранилищах страны всего на 3,2% ниже нормы для этого времени года. Аналитики полагают, что не по сезону теплая погода на этой неделе приведет к дальнейшему увеличению резервов газа, о чем ведомство сообщит на следующей неделе.
 
Как свидетельствуют данные Минэнерго США, третья неделя ноября обычно является началом сезона отбора газа из хранилищ, когда спрос на него превышает объемы добычи и ранее накопленные резервы начинают сокращаться. Дополнительная неделя до начала зимнего сезона активного потребления газа для отопления должна довести уровень запасов еще ближе к норме и уменьшить риск скачков цен.
 
Согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), число коротких позиций хедж-фондов и других спекулянтов по фьючерсам на природный газ в конце прошлого месяца стало превышать число длинных позиций. Трейдеры увеличили число коротких позиций в начале ноября, и впервые с июня 2020 года в течение нескольких недель на рынке имела место чистая короткая позиция по контрактам на газ.
 
Трейдинговая компания Ritterbusch & Associates сообщила клиентам в четверг об отсутствии значимых факторов, способных стимулировать рост или снижение котировок газа до конца месяца. В то же время существенное похолодание может вызвать быстрый рост цен. В компании ожидают еще одного отката котировок, чтобы воспользоваться им для открытия дополнительных длинных позиций по фьючерсам на природный газ.
 
Ryan Dezember
 


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