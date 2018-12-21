Здравствуйте, !
Сегодня 21 июля 2019 года, воскресенье , 01:57:17 мск
Нефть, Brent: $62.95 -1,49
Валюта:    62.87 -0,08    70.79 +0,23
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1276,52 Мб информации:

  • 539563 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Рейтинги

Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 18.07.19, Москва, 11:03    Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
 
Во вторник французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на второе место списка, обогнав Гейтса. "LVMH, производитель предметов роскоши, достиг рекордного уровня в Париже и увеличил свою чистую стоимость до 107,6 миллиарда долларов, опередив Гейтса более чем на 200 миллионов долларов", - пишет агентство.
 
В прошлом месяце состояние Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов, и он вошел в тройку лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и основателю Amazon Джеффу Безосу, самому богатому человеку в мире. Коллективное богатство тройки лидеров превышает индивидуальную рыночную стоимость почти каждой компании в индексе S&P 500, включая Walmart, Exxon Mobil и Walt Disney, отмечает агентство.
 
При этом агентство уточняет, что Гейтс оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительная деятельность. Гейтс пожертвовал более 35 миллиардов долларов в фонд Билла и Мелинды Гейтс.
 
Чистая стоимость активов Безоса в этом году выросла до 125 миллиардов долларов, даже после достижения соглашения о разводе с Маккензи Безос, благодаря которому она стала четвертой в списке самых богатых женщин мира.
 
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561419/

Российские банки за первое полугодие получили более 1 трлн руб. прибылиУнижение возобновляемыми источниками
Просмотров: 858
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 
20.07.19 · Юрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома"
20.07.19 · Рынок нефти на пороге затяжного падения
19.07.19 · "Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом
19.07.19 · Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?
18.07.19 · Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
18.07.19 · Российские банки за первое полугодие получили более 1 трлн руб. прибыли
18.07.19 · В США заявили о рекордных потерях в добыче нефти в ОПЕК с 2015 года
18.07.19 · Экономист ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году до 7%
18.07.19 · Bloomberg: Британия нарастит добычу нефти по опыту сланцевых компаний США
18.07.19 · МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год и повысил на 2020 год
18.07.19 · "Роснефть" подала заявку на смягчение условий репатриации выручки из-за санкций
17.07.19 · Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США
17.07.19 · Выступление представителя Facebook в сенате обвалило рынок криптовалют
16.07.19 · Песков: решений о предоставлении "Роснефти" льгот по арктическим проектам не принималось
16.07.19 · Морская часть "Северного потока - 2" готова на 60%

 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров

«Нефть России», 18.07.19, Москва, 11:03   Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
 
Во вторник французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на второе место списка, обогнав Гейтса. "LVMH, производитель предметов роскоши, достиг рекордного уровня в Париже и увеличил свою чистую стоимость до 107,6 миллиарда долларов, опередив Гейтса более чем на 200 миллионов долларов", - пишет агентство.
 
В прошлом месяце состояние Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов, и он вошел в тройку лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и основателю Amazon Джеффу Безосу, самому богатому человеку в мире. Коллективное богатство тройки лидеров превышает индивидуальную рыночную стоимость почти каждой компании в индексе S&P 500, включая Walmart, Exxon Mobil и Walt Disney, отмечает агентство.
 
При этом агентство уточняет, что Гейтс оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительная деятельность. Гейтс пожертвовал более 35 миллиардов долларов в фонд Билла и Мелинды Гейтс.
 
Чистая стоимость активов Безоса в этом году выросла до 125 миллиардов долларов, даже после достижения соглашения о разводе с Маккензи Безос, благодаря которому она стала четвертой в списке самых богатых женщин мира.
 
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Май 2019
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 Июнь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
 Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    