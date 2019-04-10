«Нефть России», 18.07.19, Москва, 10:20 Российские банки за январь-июнь 2019 года получили более триллиона рублей прибыли, следует из сообщения ЦБ РФ.



"Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1005 млрд рублей против 634 млрд рублей за аналогичный период прошлого года", - отмечает регулятор.



Прибыль российских банков за январь-май составила 867 млрд рублей. Таким образом, за июнь банки могли заработать 138 млрд рублей против 107 млрд рублей за июнь 2018 года.



Как говорится в материалах ЦБ, резервы на возможные потери (без учета корректировок) увеличились за январь-июнь 2019 года на 7,8% без учета банков с отозванной лицензией, или на 590 млрд рублей - до 8,12 трлн рублей. "Ощутимое влияние на динамику резервов на возможные потери оказали корректировки: эффект от корректировок по итогам шести месяцев достиг "минус" 897 млрд рублей", - поясняет регулятор.



ЦБ также указывает, что покрытие резервами на возможные потери совокупного портфеля корпоративных и розничных ссуд после достижения локального максимума в июле 2018 года (10,4%) к началу июня 2019 года снизилось до 9,7%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561418/ Источник: Interfax ← В США заявили о рекордных потерях в добыче нефти в ОПЕК с 2015 года Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров → Новости net.finam.ru