«Нефть России», 18.07.19, Москва, 09:59 Потери в добыче нефти в ОПЕК в 2019 году достигли 2,5 млн б/с, что является рекордным показателем с 2015 года и вызвано санкциями против Ирана. Об этом говорится в докладе Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA).



Из этого объема только 1,7 млн б/с, или 60% приходится на Иран, против которого с мая этого года введены ужесточенные санкции США, полностью запрещающие импорт нефти из этой страны.



Под потерями в добыче ОПЕК Минэнерго США понимает не только санкционные ограничения, но и незапланированные простои, а также действующее в рамках соглашения ОПЕК+ сокращение добычи.



Сокращение добычи Ирана в конце 2015 года, перед тем, как санкции были сняты в начале 2016 года, достигало 800 тыс. б/с. В первом квартале 2019 года оно выросло до 1,2 млн б/с, отмечает в своем исследовании Минэнерго США.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561417/