|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
ОПЕК
В США заявили о рекордных потерях в добыче нефти в ОПЕК с 2015 года
|
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Анонсы
Выставки:
Новости
20.07.19 · Рынок нефти на пороге затяжного падения
19.07.19 · Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 18.07.19, Москва, 09:59 Потери в добыче нефти в ОПЕК в 2019 году достигли 2,5 млн б/с, что является рекордным показателем с 2015 года и вызвано санкциями против Ирана. Об этом говорится в докладе Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Из этого объема только 1,7 млн б/с, или 60% приходится на Иран, против которого с мая этого года введены ужесточенные санкции США, полностью запрещающие импорт нефти из этой страны.
Под потерями в добыче ОПЕК Минэнерго США понимает не только санкционные ограничения, но и незапланированные простои, а также действующее в рамках соглашения ОПЕК+ сокращение добычи.
Сокращение добычи Ирана в конце 2015 года, перед тем, как санкции были сняты в начале 2016 года, достигало 800 тыс. б/с. В первом квартале 2019 года оно выросло до 1,2 млн б/с, отмечает в своем исследовании Минэнерго США.