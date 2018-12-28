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Bloomberg: Британия нарастит добычу нефти по опыту сланцевых компаний США
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«Нефть России», 18.07.19, Москва, 08:46 Британские компании, добывающие нефть в Северном море, переняли опыт планирования проектов у сланцевых компаний из США, делая ставку на малые и быстроокупаемые месторождения, говорится в исследовании агентства Bloomberg.
Сланцевая революция навсегда изменила нефтяную отрасль, пишут аналитики агентства. Производители традиционной нефти в Северной Европе переняли подходы американских компаний, которые в условиях непредсказуемости цен на нефть научились фокусироваться на краткосрочных проектах.
Со времени кризиса, когда нефть падала ниже $30 за баррель прошло уже более пяти лет и котировки давно стабилизировались выше $60 за баррель. Однако давление на компании со стороны акционеров, которые требуют обеспечить более низку себестоимость и более быстрый возврат инвестиций, сохранилось.
"Нефтяная индустрия отошла от модели, когда компания могла вложить $1 млрд в проект с окупаемостью в 30 лет. Сейчас считается правильным найти проект за $100 млн и вернуть вложенное за пять лет", - объясняет управляющий директор британской нефтяной компании Neptune Energy Крис Боултер. Его компания начала разработку месторождения Seagull в Северном море в марте этого года, но первую нефть планирует получить уже в 2021 году с полкой добычи в 50 тыс. б/с.
Большинство британских проектов в Северном море сосредоточены на месторождениях с небольшими запасами. Из 10 новых проектов, одобренных властями к разработке с 2018 года, семь имеют потенциал добычи менее 25 тыс. б/с, указывает Bloomberg.