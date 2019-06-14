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Прогнозы

МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год и повысил на 2020 год

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«Нефть России», 18.07.19, Москва, 00:35    Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил прогноз роста ВВП России на 2019 г. - до 1,2%, при этом прогноз на 2020 г. был улучшен до роста на 1,9%, сообщается в обзоре фонда.

В январе МВФ понизил прогнозы по росту экономики РФ на 2019 и 2020 гг. на 0,2 и 0,1 процентного пункта до 1,6% и 1,7% соответственно.
 
В мае глава миссии МВФ в России Джеймс Роаф говорил, что фонд уточнит прогноз по росту ВВП России в течение одного-двух месяцев.
 
"Рост прогнозируется на уровне 1,2% в 2019 г., что отражает слабую оценку за I квартал, более низкие цены на нефть и влияние более высокой ставки НДС на частное потребление. В то же время поддержку росту ВВП должно оказать увеличение расходов государственного сектора в контексте национальных проектов, объявленных в 2018 г. Уровень инфляции начал падать, и, как ожидается, он вернется к целевому уровню 4% к началу 2020 г.", - пишет МВФ.
 
Фонд отмечает, что российская экономика продолжила умеренный рост за счет рациональной макроэкономической политики, а также структурных ограничений и влияния санкций.
 
Как подчеркнули в МВФ, ВВП РФ вырос на 2,3% в 2018 г. при поддержке со стороны экспорта и потребления. Также был отмечен умеренный рост инвестиций по сравнению с предыдущим годом.
 
"После достижения исторических минимумов в начале 2018 г. инфляция ускорилась во второй половине года", - отмечает также МВФ.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561414/

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МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год и повысил на 2020 год

«Нефть России», 18.07.19, Москва, 00:35   Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил прогноз роста ВВП России на 2019 г. - до 1,2%, при этом прогноз на 2020 г. был улучшен до роста на 1,9%, сообщается в обзоре фонда.

В январе МВФ понизил прогнозы по росту экономики РФ на 2019 и 2020 гг. на 0,2 и 0,1 процентного пункта до 1,6% и 1,7% соответственно.
 
В мае глава миссии МВФ в России Джеймс Роаф говорил, что фонд уточнит прогноз по росту ВВП России в течение одного-двух месяцев.
 
"Рост прогнозируется на уровне 1,2% в 2019 г., что отражает слабую оценку за I квартал, более низкие цены на нефть и влияние более высокой ставки НДС на частное потребление. В то же время поддержку росту ВВП должно оказать увеличение расходов государственного сектора в контексте национальных проектов, объявленных в 2018 г. Уровень инфляции начал падать, и, как ожидается, он вернется к целевому уровню 4% к началу 2020 г.", - пишет МВФ.
 
Фонд отмечает, что российская экономика продолжила умеренный рост за счет рациональной макроэкономической политики, а также структурных ограничений и влияния санкций.
 
Как подчеркнули в МВФ, ВВП РФ вырос на 2,3% в 2018 г. при поддержке со стороны экспорта и потребления. Также был отмечен умеренный рост инвестиций по сравнению с предыдущим годом.
 
"После достижения исторических минимумов в начале 2018 г. инфляция ускорилась во второй половине года", - отмечает также МВФ.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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