|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Прогнозы
МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год и повысил на 2020 год
|
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Анонсы
Выставки:
Новости
20.07.19 · Рынок нефти на пороге затяжного падения
19.07.19 · Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 18.07.19, Москва, 00:35 Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил прогноз роста ВВП России на 2019 г. - до 1,2%, при этом прогноз на 2020 г. был улучшен до роста на 1,9%, сообщается в обзоре фонда.
В январе МВФ понизил прогнозы по росту экономики РФ на 2019 и 2020 гг. на 0,2 и 0,1 процентного пункта до 1,6% и 1,7% соответственно.
В мае глава миссии МВФ в России Джеймс Роаф говорил, что фонд уточнит прогноз по росту ВВП России в течение одного-двух месяцев.
"Рост прогнозируется на уровне 1,2% в 2019 г., что отражает слабую оценку за I квартал, более низкие цены на нефть и влияние более высокой ставки НДС на частное потребление. В то же время поддержку росту ВВП должно оказать увеличение расходов государственного сектора в контексте национальных проектов, объявленных в 2018 г. Уровень инфляции начал падать, и, как ожидается, он вернется к целевому уровню 4% к началу 2020 г.", - пишет МВФ.
Фонд отмечает, что российская экономика продолжила умеренный рост за счет рациональной макроэкономической политики, а также структурных ограничений и влияния санкций.
Как подчеркнули в МВФ, ВВП РФ вырос на 2,3% в 2018 г. при поддержке со стороны экспорта и потребления. Также был отмечен умеренный рост инвестиций по сравнению с предыдущим годом.
"После достижения исторических минимумов в начале 2018 г. инфляция ускорилась во второй половине года", - отмечает также МВФ.