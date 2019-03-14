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Новости oilru.com


 
Цены на нефть

Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США

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«Нефть России», 17.07.19, Москва, 13:13    Цены на нефть резко пошли вниз, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе.
 
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что инициатива исходила от иранской стороны. Цена за баррель смеси Brent рухнула с $67 до $64. WTI с $60 подешевела до $57,80.
 
США в свою очередь не намерены добиваться свержения режима в Иране, отметил Трамп, дав таким образом сигнал о готовности к переговорам.
 
"Мы хотим им помочь. Мы будем к ним добры. Мы будем работать с ними. Мы будем помогать им любым возможным способом. Но у них не может быть ядерного оружия. И, кстати, мы не пытаемся свергнуть режим. Некоторые люди утверждают, что мы хотим смены режима, но это не так".
 
Напомним, что Штаты ввели новые санкции в отношении Исламской Республики в ноябре прошлого года, предоставив некоторым странам полугодовую отсрочку на покупку иранской нефти. В апреле санкции вступили в силу в полном объеме, а экспорт "черного золота" из Ирана сократился с 2 млн баррелей до 500 тыс. баррелей.
 
Потенциальное возвращение Ирана на мировой рынок может обрушить нефтяные цены. По данным Международного энергетического агенства, даже сейчас, когда Тегеран практически отрезан от экспорта, рынку грозит избыток предложения.
 
Цены на нефть резко пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе.
Вместе с геополитической премией начал уходить и премия из-за урагана на побережье Мексиканского залива. Нефтяные компании постепенно возобновляют операции.
 
Негатива добавила статистика по запасам в США от Американского института нефти. Общие запасы сырой нефти за неделю хоть и сократились на 1,4 млн баррелей, это снижение оказалось намного слабее прогноза.
 
Более того, запасы дистиллятов взлетели на 6,2 млн баррелей - максимум с января этого года.
 
Сегодня по традиции выйдут официальные данные по запасам от Минэнерго США, эта статистика почти всегда вызывает волатильность на рынке. Стоит отметить также, что с технической точки зрения нефтяные фьючерсы выглядят довольно слабо. Возможно, мы находимся в преддверии сильного нисходящего тренда.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561412/

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Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США

«Нефть России», 17.07.19, Москва, 13:13   Цены на нефть резко пошли вниз, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе.
 
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что инициатива исходила от иранской стороны. Цена за баррель смеси Brent рухнула с $67 до $64. WTI с $60 подешевела до $57,80.
 
США в свою очередь не намерены добиваться свержения режима в Иране, отметил Трамп, дав таким образом сигнал о готовности к переговорам.
 
"Мы хотим им помочь. Мы будем к ним добры. Мы будем работать с ними. Мы будем помогать им любым возможным способом. Но у них не может быть ядерного оружия. И, кстати, мы не пытаемся свергнуть режим. Некоторые люди утверждают, что мы хотим смены режима, но это не так".
 
Напомним, что Штаты ввели новые санкции в отношении Исламской Республики в ноябре прошлого года, предоставив некоторым странам полугодовую отсрочку на покупку иранской нефти. В апреле санкции вступили в силу в полном объеме, а экспорт "черного золота" из Ирана сократился с 2 млн баррелей до 500 тыс. баррелей.
 
Потенциальное возвращение Ирана на мировой рынок может обрушить нефтяные цены. По данным Международного энергетического агенства, даже сейчас, когда Тегеран практически отрезан от экспорта, рынку грозит избыток предложения.
 
Цены на нефть резко пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе.
Вместе с геополитической премией начал уходить и премия из-за урагана на побережье Мексиканского залива. Нефтяные компании постепенно возобновляют операции.
 
Негатива добавила статистика по запасам в США от Американского института нефти. Общие запасы сырой нефти за неделю хоть и сократились на 1,4 млн баррелей, это снижение оказалось намного слабее прогноза.
 
Более того, запасы дистиллятов взлетели на 6,2 млн баррелей - максимум с января этого года.
 
Сегодня по традиции выйдут официальные данные по запасам от Минэнерго США, эта статистика почти всегда вызывает волатильность на рынке. Стоит отметить также, что с технической точки зрения нефтяные фьючерсы выглядят довольно слабо. Возможно, мы находимся в преддверии сильного нисходящего тренда.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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