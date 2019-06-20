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Выступление представителя Facebook в сенате обвалило рынок криптовалют
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«Нефть России», 17.07.19, Москва, 13:02 Вопрос государственного калибра. Именно такой статус закрепился за криптовалютой Libra после выступления в Сенате США главы блокчейн-подразделения компании Facebook. Это произошло на фоне недавней критики со стороны президента Дональда Трампа, а также скептического заявления министра финансов США Стивена Мнучина.
Отвечая в том числе и на их высказывания, пусть и заочно, представитель Facebook всеми силами стремился убедить законодателей в актуальности старого выражения "Если не можешь победить врага - возглавь его".
"Я верю, что если Америка не станет лидером инноваций в области цифровой валюты и платежей, это сделают другие. Если наша страна будет бездействовать, мы вскоре сможем увидеть цифровую валюту, контролируемую другими, чьи ценности кардинально отличаются от наших", - сказал он.
Такая аргументация, однако, не смогла убедить сенаторов, которые обрушили на представителя Facebook шквал критики. Особое внимание законотворцы обратили на то, что штаб-квартира проекта Libra обосновалась в Швейцарии, но никак не в США. Посланнику социальной сети указали на монопольное положение компании на рынке, а также припомнили скандал с утечкой персональных данных пользователей. Как отмечает пресса, подобные вопросы вызывали у выступающего заминки и паузы, да и в целом убедительных ответов он дать не смог.
Все это вызвало мгновенную реакцию криптовалютного рынка. Стоимость главной на сегодняшний день цифровой валюты, Bitcoin, устремилась вниз и менее чем за два часа снизилась более чем на 10%, пробив психологически важный уровень $10 тыс. При этом курс цифрового актива и дальше продолжил нисходящее движение.
Cейчас цена Bitcoin колеблется в районе отметки $9400. Основной причиной такой связи неудачной презентации проекта Libra в сенате и курса биткоина эксперты называют общий подход законодателей к регулированию нового класса активов. Лидером снижения среди цифровых монет выступила Ethereum.
Потери в моменте превышали 15%.