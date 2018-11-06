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Песков: решений о предоставлении "Роснефти" льгот по арктическим проектам не принималось
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«Нефть России», 16.07.19, Москва, 08:22 Никаких решений относительно просьбы главы "Роснефти" Игоря Сечина о предоставлении льгот на развитие арктических проектов не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Каких-либо решений на сей счет не принималось. Это первое", - сказал Песков.
"И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, мы не будем это делать и на этот раз", - добавил он.
Газета "Ведомости" ранее сообщала, что глава Роснефти Игорь Сечин обратился с письмом к президенту Владимиру Путину о том, что "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей в освоение Арктики, но для этого нужны налоговые льготы в 2,6 трлн рублей.