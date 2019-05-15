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Морская часть "Северного потока - 2" готова на 60%
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«Нефть России», 16.07.19, Москва, 00:34 "Газпром" уложил по дну Балтийского моря около 60% от общей протяженности морской части трубопровода. Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
"Готовность морской части составляет порядка 60%, - сказал он. - Все работы, которые велись по соединению сухопутной части и морской части были выполнены по немецкой стороне еще в прошлом году. Там идет работа по созданию приемного терминала. Сейчас такие работы ведутся на нашей территории, на российской. Как раз вот в начале июля приступили к выполнению этой операции по протаскиванию газопровода, который соединит сухопутную и морскую часть. Сейчас работы ведутся".
Также Аксютин отметил, что "Северный поток - 2" строится в те сроки, которые были определены проектом.
Обход вод Дании
Протяженность "Северного потока - 2" может увеличиться на 34 км в случае согласования Данией маршрута в обход ее территориальных вод через исключительную экономическую зону. При текущей скорости строительства этот участок может быть построен за неделю, добавил Аксютин.
"Что касается удлинения маршрута, это примерно плюс 34 км. Много это или мало, можно так сказать: сегодня скорость трубоукладочного судна, которое занимается укладкой самого газопровода, составляет где-то от 4 до 5 км в день. То есть это примерно дополнительно неделя работ", - сказал он.