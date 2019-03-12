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Источник: страны ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 168%
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«Нефть России», 18.05.19, Москва, 08:40 Страны ОПЕК +, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия по итогам апреля 2019 года на 168% против 139% в марте. Такой итог подвел технический комитет, заочное заседание которого прошло в пятницу вечером, сообщил ТАСС источник в кулуарах заседания.
"Общий уровень в апреле составил 168%", - сказал он.
Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".