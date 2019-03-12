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Reuters: экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки
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«Нефть России», 18.05.19, Москва, 05:39 Объем экспорта нефти Ираном под влиянием санкций США в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли и статистику мировых танкерных морских перевозок.
По данным источников, объем поставок нефти Ираном в текущем месяце колеблется от 250 до 500 тыс. баррелей в сутки. В то же время, по данным аналитической компании Refinitiv Eikon, объем поставок иранской нефти в мае составляет около 250 тыс. баррелей в сутки, а совокупные поставки нефти и конденсата - около 400 тыс. баррелей в сутки.
"Пунктами назначения являются, главным образом, Индия и Китай", - приводит Reuters слова одного из источников в отрасли. "Больше не в Европу и не в Турцию", - добавил он, имея в виду направления поставок.
Агентство приводит оценки иранского официального источника, который ранее предсказывал, что объем поставок нефти из его страны может опуститься до 500 - 700 тыс. баррелей в сутки. Источники в ОПЕК полагают, что их объем будет составлять от 400 до 600 тыс. баррелей в сутки. Агентство приводит и оценку аналитика компании SVB Energy International о том, что объем поставок иранской нефти будет колебаться между 200 - 550 тыс. баррелей в сутки.
В мае 2018 года Иран поставлял на мировой рынок 2,5 - 2,6 млн баррелей в сутки. С ноября 2018 года, когда были введены санкции, этот показатель снизился до 1,3 млн. В апреле объем экспорта нефти Ираном составлял менее 1 млн баррелей в сутки, передает Reuters. Ранее Международное энергетическое агентство спрогнозировало сильнейшее падение иранской добычи с 1981 года, когда производство нефти упало из-за войны с Ираком.
В ноябре прошлого года США ввели новые санкции, в том числе касающиеся закупки нефти у Ирана. Администрация Дональда Трампа заявляет, что цель санкций - снизить объем иранского нефтяного экспорта до нуля. Вашингтон на полгода исключил из-под этих ограничений восемь стран и территорий. Запрет на импорт иранской нефти временно не касался Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, китайского Тайваня и Турции. 22 апреля Трамп принял решение с начала мая ужесточить санкции и не выводить другие страны из-под их действия.