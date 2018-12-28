«Нефть России», 17.05.19, Москва, 17:34 Цена акций российского "Газпрома" выросла до максимума за семь лет, превысив психологически значимый уровень 200 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17.34 мск бумаги газового концерна дорожали на 2,4% до 200,21 руб., ранее они дорожали до 200,4 руб. - максимума с марта 2012 г.



Акции "Газпрома" после краткосрочной утренней просадки продолжили в четверг расти, обновляя максимумы с марта 2012 г.



Акции газового холдинга выросли за два предыдущих дня на 20%. Рост интереса к ним произошел на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 г., предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией до 16,61 руб. на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 г.



Как писали "Вести.Экономика", "Газпром" ранее объявил, что правление одобрило новые предложения совету директоров о распределении прибыли "Газпрома" и выплате дивидендов за 2018 г.



"Правление рассмотрело и одобрило новые предложения совету директоров о распределении прибыли ПАО "Газпром" и о выплате дивидендов по результатам деятельности в 2018 г. Правление предложило выплатить дивиденды в размере 393,2 млрд руб., или 16,61 руб. на одну акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 г.)", - уточняется в сообщении концерна.



Это больше и ранее объявленных рекомендаций правления "Газпрома".



В апреле 2019 г. правление "Газпрома" рекомендовало выплатить рекордные дивиденды за 2018 г. в размере 10,43 руб. на акцию. Общий размер выплат должен был составить 246,9 млрд руб., или 17% от прибыли.



Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2018 г. выросла в 2 раза до 1,456 трлн руб. Если дивиденды составят 16,6 руб. на акцию, то общие выплаты могут составить 27% от прибыли.



Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 28 июня в Санкт-Петербурге. Регистрацию участников собрания предложено провести 26 июня с 10:00 до 17:00 и 28 июня с 09:00 до окончания собрания.

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