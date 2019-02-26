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Эксперты: экономике России необходимо 152 трлн рублей инвестиций до 2035 года
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«Нефть России», 15.05.19, Москва, 19:36 Российской экономике для устойчивого роста необходимы инвестиции в объеме 152 трлн рублей (в ценах 2019 года) на период до 2035 года, говорится в дорожной карте развития несырьевого сектора РФ, подготовленной Институтом экономики роста им. Столыпина. Документ представил председатель наблюдательного совета института, бизнес-омбудсмен Борис Титов на конференции в ТАСС.
"По нашим оценкам, совокупный объем инвестиций, который за весь период [до 2035 года] должны перейти в сектора экономики, составляет примерно 152 трлн рублей, - отметил замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. - Из этого порядка одной пятой [средств] - это господдержка, то есть те инвестиции, которые так или иначе приходят при помощи государства".
Такие инвестиции, по оценкам Столыпинского института, помогут ускорить рост экономики России до 5-6% в год. Эксперты института полагают, что только такая экономическая динамика позволит выполнить показатели майского указа президента Владимира Путина
Добиться роста инвестиций, по мнению экспертов, помогут такие меры, как повышение доступности кредитования и снижение кредитных ставок для производственных предприятий, а также уменьшение налоговой нагрузки, что в свою очередь будет способствовать высвобождению собственных средств предприятий.