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Нефтепроводы

Новак оценил ущерб от грязной нефти в нефтепроводе "Дружба" меньше чем в $100 млн

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«Нефть России», 16.05.19, Москва, 09:34    Общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить меньше $100 млн, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
 
"Это не миллиарды долларов и даже не сотни миллионов долларов... Общая ситуация, которая потребует компенсаций, может быть меньше $100 млн, но будем считать более конкретно по факту. Это не Белоруссии, в целом", - сказал министр.
 
По его словам, пока конкретной оценки ущерба, которые понесли европейские страны, Украина и Беларусь от загрязнения нефти еще нет. "Общей оценки еще нет, потому что еще продолжается работа, связанная с восстановлением работы всей трубопроводной системы. И во многом это зависит, в том числе от коммерческих взаимоотношений между продавцами, нефтетрейдерами, покупателями. От того, на каких условиях, условно, реализовывалась нефть, в которой содержание хлорорганических веществ было выше нормативного значения. Поэтому я думаю, что это в ближайшее время будет проанализировано, посчитано. Для начала нужно до конца довести работу по восстановлению нормального функционирования трубопроводной системы", - отметил он.
 
При этом Новак отметил, что нефть из трубопровода "Дружба", загрязненная хлорорганическими соединениями, может быть продана на рынке с дисконтом. "Допустим, танкер с нефтью, которая с более высоким содержанием, чем нормативное, хлорорганических веществ, эта нефть может быть продана с дисконтном. Здесь дисконт может быть несколько долларов, условно", - отметил он.
 
"Тут надо смотреть все партии, это, в первую очередь, коммерческие взаимоотношения", - добавил Новак.
 
Проблемы с российской нефтью
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
 
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.
 
Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.
 
В хищении нефти на 1 млн рублей и загрязнении продукции, поступающей по нефтепроводу "Дружба", чтобы скрыть это преступление, подозревают шесть человек, четверо из них (включая гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светлану Балабай) были арестованы. В международный розыск объявлены бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560831/

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Новак оценил ущерб от грязной нефти в нефтепроводе "Дружба" меньше чем в $100 млн

«Нефть России», 16.05.19, Москва, 09:34   Общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить меньше $100 млн, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
 
"Это не миллиарды долларов и даже не сотни миллионов долларов... Общая ситуация, которая потребует компенсаций, может быть меньше $100 млн, но будем считать более конкретно по факту. Это не Белоруссии, в целом", - сказал министр.
 
По его словам, пока конкретной оценки ущерба, которые понесли европейские страны, Украина и Беларусь от загрязнения нефти еще нет. "Общей оценки еще нет, потому что еще продолжается работа, связанная с восстановлением работы всей трубопроводной системы. И во многом это зависит, в том числе от коммерческих взаимоотношений между продавцами, нефтетрейдерами, покупателями. От того, на каких условиях, условно, реализовывалась нефть, в которой содержание хлорорганических веществ было выше нормативного значения. Поэтому я думаю, что это в ближайшее время будет проанализировано, посчитано. Для начала нужно до конца довести работу по восстановлению нормального функционирования трубопроводной системы", - отметил он.
 
При этом Новак отметил, что нефть из трубопровода "Дружба", загрязненная хлорорганическими соединениями, может быть продана на рынке с дисконтом. "Допустим, танкер с нефтью, которая с более высоким содержанием, чем нормативное, хлорорганических веществ, эта нефть может быть продана с дисконтном. Здесь дисконт может быть несколько долларов, условно", - отметил он.
 
"Тут надо смотреть все партии, это, в первую очередь, коммерческие взаимоотношения", - добавил Новак.
 
Проблемы с российской нефтью
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
 
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.
 
Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.
 
В хищении нефти на 1 млн рублей и загрязнении продукции, поступающей по нефтепроводу "Дружба", чтобы скрыть это преступление, подозревают шесть человек, четверо из них (включая гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светлану Балабай) были арестованы. В международный розыск объявлены бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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