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Доходы членов правления "Газпрома" в I квартале составили 226,161 млн рублей
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«Нефть России», 16.05.19, Москва, 00:30 Доходы членов правления "Газпрома", в которое в настоящее время входят 14 человек, по итогам первого квартала 2019 года составили 226,161 млн рублей, следует из ежеквартального отчета компании.
Годом ранее, когда исполнительный орган насчитывал 16 человек, общее вознаграждение членам правления составило 293,5 млн рублей.
Доходы включают заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления ПАО "Газпром".
В 2018 году в состав правления "Газпрома" входило 16 человек. Это Алексей Миллер (председатель), Елена Васильева, Валерий Голубев, Андрей Круглов, Виталий Маркелов, Александр Медведев, Сергей Хомяков, Олег Аксютин, Владимир Марков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко, Сергей Прозоров, Кирилл Селезнев, Игорь Федоров, Всеволод Черепанов, а также зампред правления "Согаза" Михаил Путин.
Голубев, Медведев и Черепанов покинули "Газпром" в феврале, Круглов, Селезнев и Прозоров - в начале апреля. Новыми членами правления стали Фамил Садыгов, Геннадий Сухов, Сергей Кузнец и Сергей Меньшиков.