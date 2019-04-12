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"Северный поток - 2" построен на 50,6%
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«Нефть России», 15.05.19, Москва, 18:29 Уложено 1241 км в рамках газопровода "Северный поток - 2" - 50,6% от общей протяженности двух ниток, таким образом перейден экватор проекта. Об этом сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена.
"С участием австрийской компании OMV "Газпром" строит новый надежный экспортный газопровод в Европу - "Северный поток - 2". Проект реализуется по графику. Мы перешагнули знаковый рубеж: в Балтийском море уложено уже 50,6% от общей протяженности газопровода - 1241 км. "Северный поток - 2" пересек экватор", - сказал Миллер.