«Нефть России», 14.05.19, Москва, 16:51 Рынок криптовалют заставляет вспомнить о себе. Многие уже успели позабыть о таком активе, как bitcoin, однако, как оказалось, хоронить цифровые монеты преждевременно.



После того как стоимость bitcoin опустилась в районе $3 тыс., интерес к этому рынку практически исчез, однако стоимость цифрового актива постепенно поднималась.



И вот настал момент, когда на рынок криптовалют пришло новое ралли.



За один bitcoin сейчас дают уже больше $8 тыс. Всего за неделю цена выросла на треть. Судя по графику, это далеко не предел.





Что это может быть и каковы перспективы?



Рынок криптовалют очень непрозрачен. Мы не знаем, кто и когда покупает, каким образом и зачем. Но ясно одно: этим рынком также можно манипулировать, и какие-то крупные игроки этим явно пользуются.



Если судить по графику, складывается ощущение, что группа игроков, способных влиять на цену, умышленно опустила стоимость главной криптовалюты до минимума, а затем в течение почти пяти месяцев шло планомерное и неспешное накопление позиций.



Технология блокчейн, из которой и вырос bitcoin, постепенно входит в нашу жизнь. Она все чаще применяется в тех или иных целях, однако сами криптовалюты особенно никак не используются, если не считать каких-то операций между частными лицами или для проведения нелегальных сделок.



Возможно, есть еще какое-то применение, но мы не слышим о каких-то массовых случаях.



Вряд ли есть какая-то информация, которая заставляет покупать bitcoin в таких масштабах, что цена демонстрирует вертикальный взлет.



Из этого можно сделать вывод, что, как уже было сказано выше, мы видим искусственное раздувание цены, которое в итоге может перерасти в очередную лихорадку. Чем быстрее будет дорожать bitcoin, тем больше людей будет стремиться заработать легкие деньги. Так будет продолжаться до тех пор, пока покупатели не иссякнут.



Впрочем, это мнение со стороны. Возможно, мы не знаем чего-то, что станет известно лишь спустя какое-то время. Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560820/ Источник: Вести ← Торговая война за день стерла с финансовых рынков $1 трлн "Северный поток - 2" построен на 50,6% → Новости net.finam.ru