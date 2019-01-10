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Кризис

Торговая война за день стерла с финансовых рынков $1 трлн

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«Нефть России», 15.05.19, Москва, 00:00    Обещания нового повышения тарифов со стороны США и ответный удар со стороны Китая заставили мировые рыки содрогнуться. Только в понедельник обвал уничтожил $1 трлн капитализации.
 
Если же прибавить сюда падение глобального индекса MSCI World на прошлой неделе, то станет ясно, что срыв сделки и последующая эскалация торговой войны обрушила капитализацию на $3,5 трлн. Это очень существенная цифра.
 
Ответ Китая, который повысит пошлины на тысячи наименований американских товаров, затронул в первую очередь технологичные компании. Ранее "Вести. Экономики" писали, что в целом торговая война идет за мировое лидерство в сфере высоких технологий, где Китай в последнее время совершил настоящий прорыв и уже готов сместить Штаты с мирового Олимпа.
 
Так, например, акции Apple накануне рухнули почти на 6%
А капитализация Amazon снизилась на 3,5%.
 
Технологичный индекс Nasdaq рухнул сразу на 3,4% - это самое сильное падение за год.
 
Ответ Китая был ожидаем, однако все равно застал инвесторов врасплох. Видимо, за несколько месяцев, пока Трамп уверял всех, что переговоры идут хорошо, эта мысль настолько плотно осела в головах, что никто не верит в возможность срыва сделки.
 
Ниже приведем график, где видна реакция рынков на заявления китайских властей. Кстати, оно было сделано незадолго до старта торгов в США.
 
Скорее всего, сделано это было не случайно. Китайцы знают, как Трамп заботится о состоянии фондового рынка, поэтому испортить настроение инвесторам непосредственно перед открытие было вполне разумно.
 
Также есть мнение, что позиция Дональда Трампа меняется в зависимости от динамики рынка. Если индексы уверенно растут, его заявления становятся все более решительными, если же индексы падают, Трамп начинает смягчать риторику. Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560819/

Миллиарды для МРСКBitcoin: вторая цифровая лихорадка началась
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Торговая война за день стерла с финансовых рынков $1 трлн

«Нефть России», 15.05.19, Москва, 00:00   Обещания нового повышения тарифов со стороны США и ответный удар со стороны Китая заставили мировые рыки содрогнуться. Только в понедельник обвал уничтожил $1 трлн капитализации.
 
Если же прибавить сюда падение глобального индекса MSCI World на прошлой неделе, то станет ясно, что срыв сделки и последующая эскалация торговой войны обрушила капитализацию на $3,5 трлн. Это очень существенная цифра.
 
Ответ Китая, который повысит пошлины на тысячи наименований американских товаров, затронул в первую очередь технологичные компании. Ранее "Вести. Экономики" писали, что в целом торговая война идет за мировое лидерство в сфере высоких технологий, где Китай в последнее время совершил настоящий прорыв и уже готов сместить Штаты с мирового Олимпа.
 
Так, например, акции Apple накануне рухнули почти на 6%
А капитализация Amazon снизилась на 3,5%.
 
Технологичный индекс Nasdaq рухнул сразу на 3,4% - это самое сильное падение за год.
 
Ответ Китая был ожидаем, однако все равно застал инвесторов врасплох. Видимо, за несколько месяцев, пока Трамп уверял всех, что переговоры идут хорошо, эта мысль настолько плотно осела в головах, что никто не верит в возможность срыва сделки.
 
Ниже приведем график, где видна реакция рынков на заявления китайских властей. Кстати, оно было сделано незадолго до старта торгов в США.
 
Скорее всего, сделано это было не случайно. Китайцы знают, как Трамп заботится о состоянии фондового рынка, поэтому испортить настроение инвесторам непосредственно перед открытие было вполне разумно.
 
Также есть мнение, что позиция Дональда Трампа меняется в зависимости от динамики рынка. Если индексы уверенно растут, его заявления становятся все более решительными, если же индексы падают, Трамп начинает смягчать риторику.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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