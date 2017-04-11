|
Новости oilru.com
Электроэнергетика
Миллиарды для МРСК
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-18
Анонсы
Выставки:
Новости
15.05.19 · "Северный поток - 2" построен на 50,6%
14.05.19 · Bitcoin: вторая цифровая лихорадка началась
13.05.19 · Миллиарды для МРСК
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 13.05.19, Москва, 08:38 Руководство Института «Энергосетьпроект» предложило вариант модернизации распределительных электрических сетей, который должен успокоить скептиков, сомневающихся в эффективности работы электросетевого комплекса, и дать распределительным сетевым компаниям возможность привлечь денежные средства.
Рассказывает директор института Илья Киселёв.
«Сегодня реальная проблема - потери в распределительных сетях: технологические и коммерческие. С последними компании борются с помощью цифровизации, установки умных приборов учёта на стороне потребителя. А вот о технологических потерях на низком напряжении, которые мы оцениваем в 250 млрд руб. в год, почему-то мало кто говорит.
По мере подключения всё большего количества потребителей в регионах разрастаются распределительные сети. Компании получают заявки на присоединение и выполняют их. Но в итоге, поскольку потребители никак не увязывают свои планы друг с другом, на низком напряжении образуется сетевой хаос.
По нормативам, величина технологических потерь электроэнергии не должна превышать 14% от объёма полезного отпуска. Но мы видим, что фидеры 0,4 кВ вместо сотен метров, в пределах которых обеспечиваются нормативные потери, по факту тянутся на расстояния до нескольких километров.
Мы проанализировали затраты некоторых сетевых компаний на работы по сокращению потерь и фактические потери. Вывод неутешительный: расходы постоянно растут, основные средства у распределительных сетевых компаний тоже растут, но технологические потери не сокращаются.
Мы создали цифрового двойника участка РЭС для одной региональной РСК, взяли карту нагрузок и по ней смоделировали оптимальную сеть. В результате обнаружилось, что система избыточна и половина сетевой инфраструктуры не нужна. Вместо полезного отпуска она «производит» потери. Исключив эти потери, можно серьёзно сэкономить.»
Подробнее о предлагаемом решении читайте в интервью И. Киселёва на портале Energovector.com по адресу: http://www.energovector.com/strategy-nadeemsya-na-razvitie.html