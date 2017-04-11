«Нефть России», 13.05.19, Москва, 08:38 Руководство Института «Энергосетьпроект» предложило вариант модернизации распределительных электрических сетей, который должен успокоить скептиков, сомневающихся в эффективности работы электросетевого комплекса, и дать распределительным сетевым компаниям возможность привлечь денежные средства.



Рассказывает директор института Илья Киселёв.



«Сегодня реальная проблема - потери в распределительных сетях: технологические и коммерческие. С последними компании борются с помощью цифровизации, установки умных приборов учёта на стороне потребителя. А вот о технологических потерях на низком напряжении, которые мы оцениваем в 250 млрд руб. в год, почему-то мало кто говорит.



По мере подключения всё большего количества потребителей в регионах разрастаются распределительные сети. Компании получают заявки на присоединение и выполняют их. Но в итоге, поскольку потребители никак не увязывают свои планы друг с другом, на низком напряжении образуется сетевой хаос.



По нормативам, величина технологических потерь электроэнергии не должна превышать 14% от объёма полезного отпуска. Но мы видим, что фидеры 0,4 кВ вместо сотен метров, в пределах которых обеспечиваются нормативные потери, по факту тянутся на расстояния до нескольких километров.

Мы проанализировали затраты некоторых сетевых компаний на работы по сокращению потерь и фактические потери. Вывод неутешительный: расходы постоянно растут, основные средства у распределительных сетевых компаний тоже растут, но технологические потери не сокращаются.



Мы создали цифрового двойника участка РЭС для одной региональной РСК, взяли карту нагрузок и по ней смоделировали оптимальную сеть. В результате обнаружилось, что система избыточна и половина сетевой инфраструктуры не нужна. Вместо полезного отпуска она «производит» потери. Исключив эти потери, можно серьёзно сэкономить.»



Подробнее о предлагаемом решении читайте в интервью И. Киселёва на портале Energovector.com по адресу: http://www.energovector.com/strategy-nadeemsya-na-razvitie.html

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560805/ Иван Рогожкин ← США повысили пошлины на товары из Китая до 25% Торговая война за день стерла с финансовых рынков $1 трлн → Новости net.finam.ru