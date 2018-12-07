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США повысили пошлины на товары из Китая до 25%
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«Нефть России», 13.05.19, Москва, 00:02 Повышение пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.
Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.
Вместе с тем документы, направленные президентской администрацией в федеральный реестр, свидетельствуют, что пошлины не будут применяться к тем товарам, которые были отгружены из Китая до 10 мая, отмечает издание.
Министерство торговли Китая в пятницу опубликовало официальное заявление о том, что будут приняты ответные меры, однако не уточнило, в чем именно они будут состоять.
Трамп грозил поднять пошлины с воскресенья, хотя еще на прошлой неделе рынки ждали скорого заключения двустороннего соглашения. В среду он заявил, что Китай фактически сорвал торговую сделку между странами. Впрочем, в четверг Трамп сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и что препятствий для сделки со стороны Китая "практически не было". Тем не менее отсрочка повышения пошлин не была продлена.
Торговые переговоры США и Китая должны продолжиться в Вашингтоне в пятницу.
С учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.