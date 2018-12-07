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Экспорт, импорт

США повысили пошлины на товары из Китая до 25%

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«Нефть России», 13.05.19, Москва, 00:02    Повышение пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.
 
Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.
 
Вместе с тем документы, направленные президентской администрацией в федеральный реестр, свидетельствуют, что пошлины не будут применяться к тем товарам, которые были отгружены из Китая до 10 мая, отмечает издание.
 
Министерство торговли Китая в пятницу опубликовало официальное заявление о том, что будут приняты ответные меры, однако не уточнило, в чем именно они будут состоять.
 
Трамп грозил поднять пошлины с воскресенья, хотя еще на прошлой неделе рынки ждали скорого заключения двустороннего соглашения. В среду он заявил, что Китай фактически сорвал торговую сделку между странами. Впрочем, в четверг Трамп сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и что препятствий для сделки со стороны Китая "практически не было". Тем не менее отсрочка повышения пошлин не была продлена.
 
Торговые переговоры США и Китая должны продолжиться в Вашингтоне в пятницу.
 
С учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560800/

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США повысили пошлины на товары из Китая до 25%

«Нефть России», 13.05.19, Москва, 00:02   Повышение пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.
 
Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.
 
Вместе с тем документы, направленные президентской администрацией в федеральный реестр, свидетельствуют, что пошлины не будут применяться к тем товарам, которые были отгружены из Китая до 10 мая, отмечает издание.
 
Министерство торговли Китая в пятницу опубликовало официальное заявление о том, что будут приняты ответные меры, однако не уточнило, в чем именно они будут состоять.
 
Трамп грозил поднять пошлины с воскресенья, хотя еще на прошлой неделе рынки ждали скорого заключения двустороннего соглашения. В среду он заявил, что Китай фактически сорвал торговую сделку между странами. Впрочем, в четверг Трамп сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и что препятствий для сделки со стороны Китая "практически не было". Тем не менее отсрочка повышения пошлин не была продлена.
 
Торговые переговоры США и Китая должны продолжиться в Вашингтоне в пятницу.
 
С учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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