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Алишер Усманов попал в десятку богатейших бизнесменов в Великобритании
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«Нефть России», 13.05.19, Москва, 08:27 Российский бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов Великобритании, который был опубликован в воскресенье газетой The Sunday Times. Его состояние оценивается в £11,339 млрд ($14,73 млрд). В 2018 году он также находился в рейтинге на восьмом месте с £10,556 млрд ($14,29 млрд),
В рейтинг The Sunday Times вошел еще один российский предприниматель - на девятом месте оказался Роман Абрамович, его состояние оценили в £11,221 млрд ($14,58 млрд). Годом ранее бизнесмен занимал 13-ю строчку с £9,333 млрд ($12,64 млрд).
Впервые в рейтинг вошел основатель "Альфа-группы" Михаил Фридман, он занимает 10-ю строчку с £10,9 млрд ($14,1 млрд),
Первое место рейтинга заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с £22 млрд ($28,5 млрд), увеличив свое состояние на £1,356 млрд ($1,76 млрд) по сравнению с прошлым годом.
Возглавлявший рейтинг в 2018 году Джим Рэтклифф расположился на третьей строчке с £18,15 млрд ($23,58 млрд).