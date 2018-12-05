«Нефть России», 13.05.19, Москва, 08:27 Российский бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов Великобритании, который был опубликован в воскресенье газетой The Sunday Times. Его состояние оценивается в £11,339 млрд ($14,73 млрд). В 2018 году он также находился в рейтинге на восьмом месте с £10,556 млрд ($14,29 млрд),



В рейтинг The Sunday Times вошел еще один российский предприниматель - на девятом месте оказался Роман Абрамович, его состояние оценили в £11,221 млрд ($14,58 млрд). Годом ранее бизнесмен занимал 13-ю строчку с £9,333 млрд ($12,64 млрд).



Впервые в рейтинг вошел основатель "Альфа-группы" Михаил Фридман, он занимает 10-ю строчку с £10,9 млрд ($14,1 млрд),



Первое место рейтинга заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с £22 млрд ($28,5 млрд), увеличив свое состояние на £1,356 млрд ($1,76 млрд) по сравнению с прошлым годом.





Возглавлявший рейтинг в 2018 году Джим Рэтклифф расположился на третьей строчке с £18,15 млрд ($23,58 млрд).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560799/ Источник: "ТАСС" ← Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов США повысили пошлины на товары из Китая до 25% → Новости net.finam.ru