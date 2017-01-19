Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 21 мая 2019 года, вторник , 13:53:02 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    0 0    0 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1283.5 Мб информации:

  • 543136 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Нефтепереработка

Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 13.05.19, Москва, 00:21     Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивает потери республики от некондиционной российской нефти в сотни миллионов долларов США.
 
"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - заявил он при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.
 
При этом, как сообщил Лукашенко, чьи слова цитирует госагентство "БелТА", вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти не обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
"Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", - сказал президент.
 
Ранее Лукашенко заявил, что точная сумма ущерба от поставок грязной российской нефти в страну пока неизвестна. По его словам, это будет известно после ревизии НПЗ.
 
Грязная нефть в нефтепроводе "Дружба"
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило ее транзит в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.
 
Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
 
Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.
 
По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго была создана комиссия по расследованию ситуации.
 
Кондиционная российская нефть по "Дружбе" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила ее прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода.
 
Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
 
Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.
 
В "Белнефтехиме" сообщали, что в республике скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем такой нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560798/

ЕЭС может подать в суд на Сербию из-за невыполнения условий по "Турецкому потоку"Алишер Усманов попал в десятку богатейших бизнесменов в Великобритании
Просмотров: 2414
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Страшный сон правящих элит-18
Выставки:
Новости
Май 2019
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 
18.05.19 · Источник: страны ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 168%
18.05.19 · Reuters: экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки
17.05.19 · Акции "Газпрома" выросли в цене до максимума с 2012 года
15.05.19 · Эксперты: экономике России необходимо 152 трлн рублей инвестиций до 2035 года
16.05.19 · Новак оценил ущерб от грязной нефти в нефтепроводе "Дружба" меньше чем в $100 млн
16.05.19 · В Конгрессе США в среду начнут обсуждение новых санкций против РФ
16.05.19 · Доходы членов правления "Газпрома" в I квартале составили 226,161 млн рублей
15.05.19 · "Северный поток - 2" построен на 50,6%
14.05.19 · Bitcoin: вторая цифровая лихорадка началась
15.05.19 · Торговая война за день стерла с финансовых рынков $1 трлн
13.05.19 · Миллиарды для МРСК
13.05.19 · США повысили пошлины на товары из Китая до 25%
13.05.19 · Алишер Усманов попал в десятку богатейших бизнесменов в Великобритании
13.05.19 · Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов
11.05.19 · ЕЭС может подать в суд на Сербию из-за невыполнения условий по "Турецкому потоку"

 Все новости за сегодня
 Все новости за 13.05.19
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов

«Нефть России», 13.05.19, Москва, 00:21    Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивает потери республики от некондиционной российской нефти в сотни миллионов долларов США.
 
"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - заявил он при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.
 
При этом, как сообщил Лукашенко, чьи слова цитирует госагентство "БелТА", вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти не обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
"Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", - сказал президент.
 
Ранее Лукашенко заявил, что точная сумма ущерба от поставок грязной российской нефти в страну пока неизвестна. По его словам, это будет известно после ревизии НПЗ.
 
Грязная нефть в нефтепроводе "Дружба"
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило ее транзит в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.
 
Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
 
Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.
 
По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго была создана комиссия по расследованию ситуации.
 
Кондиционная российская нефть по "Дружбе" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила ее прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода.
 
Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
 
Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.
 
В "Белнефтехиме" сообщали, что в республике скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем такой нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Март 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Апрель 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Май 2019
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  