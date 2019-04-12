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Газопроводы

ЕЭС может подать в суд на Сербию из-за невыполнения условий по "Турецкому потоку"

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«Нефть России», 11.05.19, Москва, 09:43     Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) теоретически может подать в суд на Сербию из-за невыполнения условий, оговоренных сообществом в рамках одобрения строительства сербского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом в комментарии агентству Танюг заявил в четверг глава ЕЭС Янез Копач в рамках экономического форума в Шибенике.
 
"Что касается нас, то в отношении этого проекта процедура завершена. Агентство энергетики Республики Сербия не соблюдало наши условия <...>, мы дали зеленый свет для этого проекта под некоторые условия, которые бы, по нашему мнению, привели к большей конкуренции на газовом рынке внутри Сербии. Некоторые условия выполнили, некоторые нет, проект строится дальше, мы сейчас ведем переговоры с Минэнерго Сербии, чтобы каким-то образом добровольно принять некоторые меры. Теоретически мы бы могли начать процесс против Сербии из-за невыполнения наших условий, но мы пока не будем этого делать, так как мы ведем переговоры", - заявил Копач.
 
Ранее глава МИД Сербии заявил, что страна начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.
 
Генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович отмечал, что строительство должно быть завершено до 15 декабря. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.
 
О "Турецком потоке"
Вопрос возможного продления "Турецкого потока" до Сербии был одним из ключевых на переговорах президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича 17 января. Российский лидер отмечал, что Москва готова к подобному проекту и может вложить около $1,4 млрд в развитие сербской инфраструктуры для проведения через эту страну ветки газопровода.
 
Предполагается, что сербский участок "Турецкого потока" начнется у города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная - около 10 млн куб. м.
 
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/560774/

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ЕЭС может подать в суд на Сербию из-за невыполнения условий по "Турецкому потоку"

«Нефть России», 11.05.19, Москва, 09:43    Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) теоретически может подать в суд на Сербию из-за невыполнения условий, оговоренных сообществом в рамках одобрения строительства сербского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом в комментарии агентству Танюг заявил в четверг глава ЕЭС Янез Копач в рамках экономического форума в Шибенике.
 
"Что касается нас, то в отношении этого проекта процедура завершена. Агентство энергетики Республики Сербия не соблюдало наши условия <...>, мы дали зеленый свет для этого проекта под некоторые условия, которые бы, по нашему мнению, привели к большей конкуренции на газовом рынке внутри Сербии. Некоторые условия выполнили, некоторые нет, проект строится дальше, мы сейчас ведем переговоры с Минэнерго Сербии, чтобы каким-то образом добровольно принять некоторые меры. Теоретически мы бы могли начать процесс против Сербии из-за невыполнения наших условий, но мы пока не будем этого делать, так как мы ведем переговоры", - заявил Копач.
 
Ранее глава МИД Сербии заявил, что страна начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.
 
Генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович отмечал, что строительство должно быть завершено до 15 декабря. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.
 
О "Турецком потоке"
Вопрос возможного продления "Турецкого потока" до Сербии был одним из ключевых на переговорах президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича 17 января. Российский лидер отмечал, что Москва готова к подобному проекту и может вложить около $1,4 млрд в развитие сербской инфраструктуры для проведения через эту страну ветки газопровода.
 
Предполагается, что сербский участок "Турецкого потока" начнется у города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная - около 10 млн куб. м.
 
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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